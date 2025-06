Marta Kovářová: K čemu potřebuje SÚRAO mapu našich pocitů

Honza Honza 25.6.2025 08:51

Ano, radiaktivní odpad je největší zátěž přírody- na 100 tisíc let by měl být pod kontrolou, neměla by k němu přijít spodní voda, jinak může kdekoli vyvěrat radiokativní pramen.

Proto také cesta Green Dealu by měla být rozumná, ne za každou cenu fiktivně snižovat teplotu klimatu. Fiktivně proto, že dekarbonizací EU se vývoj klimatu nezmění, kdoví jestli se změní vlivem celosvětové dekarbonizace, prozatím nesplnitelmé, spíše se jen progrese oteplování zmírní.

Přitom ale je třeba jít touto cestou, ale rozumně, liberálně, svobodně, tak jak to jde, připravovat se na ni, ale ne cestou zákazů, pokut, omezení, ničit to, co funguje (plyn ropa) a podporovat to, co nefunguje (FV) i když dělat vše pro to, aby pokrok = elektrifikace = dekarbonizace fungoval.

Green Deal je založený na elektrifikaci, bez JE, tedy logicky bez trvalého úložiště odpadu z JE, který vždy nějaký bude, je celý Green Deal jen fikce. Zanedbat přípravu a naopak vše prosazovat zákazy, pokutami je cesta zmaru.

Odpovědět