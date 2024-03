Martin Ander: Zasadit strom je důležité, ale i zavazující

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards Nově vysazená alej ovocných stromů v Židlochovicích.

Českou krajinu bez stromů – alejí, hájků, remízků – si snad neumíme a určitě ani nechceme představit. Nejde totiž zdaleka jen o estetiku. Krajina bez stromů by v době klimatické změny byla extrémně zranitelná. Vzrostlé stromy pomáhají zadržovat a zasakovat vodu, mírní riziko sucha, tlumí poryvy větru, podporují biodiverzitu. Podobné benefity přináší i ve městech a obcích, kde především ve formě uličních stromořadí pomáhají stínit a chladit veřejný prostor v době stále častějších vln horka. Bez stromů by naše města, tak jak je známe, byla jen stěží obyvatelná.Sázet stromy, ve městě i volné krajině je tedy nezbytné. Změna klimatu však již postoupila natolik, že už nestačí jen výsadbu „píchnout do země“.

Aby se zasazený strom ujal, prosperoval a přinášel tzv. ekosystémové služby, po kterých toužíme a které tak nutně potřebujeme, je třeba mu poskytnout kvalitní povýsadbovou péči. Pravidelnou zálivku, odborný výchovný řez, ochranu proti korní sále, průběžné opravování úvazku a další úkony, a to navíc v čím dál delším období. Dříve stačily tři roky, nyní už odborníci mluví o minimálně pěti letech.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards Nová parková úprava u Národního muzea v Praze.

Povýsadbová péče, přestože je náročná, je zároveň nezbytná, sázíme-li stromy nejen proto, abychom se pochlubili na Facebooku, ale proto, aby naše krajina a města byla odolnější a příjemnější k životu. Na nedávném setkání iniciativy Sázíme budoucnost jsme měli možnost vidět data výzkumníků, která jasně potvrzovala: bez povýsadbové péče mají dlouhodobou šanci přežít jen dva stromy z deseti.

Naopak z dobře vysazených a opečovaných stromů má po několika prvních letech dobrou perspektivu vitálního růstu devět z deseti. Pokud tedy nechceme v nových alejích pořád dokola jen vyměňovat uschlé stromy za nové, je investice do kvalitní povýsadbové péče nezbytností. A z pohledu zajištění účelu výsadeb jsou to jednoznačně efektivně utracené peníze.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards Náprava krajiny v Ořechově.

Pro obce, které jsou ve většině případů nových výsadeb v krajině i sídlech jejich správci, je však zajištění péče stále náročnější. A to jak finančně, tak i odborně. Najít dnes kvalitního zahradníka či arboristu, který umí dobře provést výchovný řez, není snadné.

Je tedy na místě, aby stát kromě záslužné podpory nových výsadeb, zaměřil svou pozornost také na podporu péče o stromy. Lze totiž čekat, že větší podpora a stabilní peníze do zajištění péče časem přinese i zvýšení odborných kapacit, které potřebujeme. Jak v péči o mladé výsadby, tak v péči o starší stromy, které nám potřebné ekosystémové služby už poskytují, ale my potřebujeme, aby nám další desítky let vydržely.

Sdílení zkušeností a dobré praxe jsou v tomto oboru důležité. Tomu se snažíme pomoci i my v Nadaci Partnerství tím, že inspirující příklady sbíráme a zveřejňujeme prostřednictvím veřejné online databáze soutěže Adapterra Awards. Znáte-li tedy povedené, dobře opečovávané výsadby, ale i další projekty, které pomáhají zpomalit, zadržet a využít dešťovou vodu nebo jinak omezit rizika vln veder, sucha či přívalových dešťů, budeme rádi, pokud je nominujete do soutěže. Teď je ten pravý čas, protože nominace sbíráme do pátku 15. března 2024 na www.adapterraawards.cz.

