Martin Hájek: Občané Prostějova zvítězili. Prostějovská radnice přestala používat glyfosát

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Jílková Ošetřeno glyfosátem. Snad naposledy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

Petice občanů i opakované návrhy nás, opozičních zastupitelů měly svůj smysl. Představitelé města v čele s primátorem Františkem Jurou (ANO) na jednání zastupitelů 28. 4. oznámili, že město s používáním nebezpečných glyfosátů na veřejných prostranstvích končí.O tom, že by Prostějov přestal používat chemické přípravky na bázi glyfosátu k hubení plevele, nejednalo prostějovské zastupitelstvo poprvé. V minulosti byla důvodem petice s více než osmi sty podpisů prostějovských občanů. „Řešili jsme to 3. prosince a nic se nestalo. Věřím, že dnes všichni jednomyslně odhlasujeme zákaz toho svinstva. Jestli se to stříká na dětská hřiště, je to neskutečné,“ prohlásil v průběhu diskuze lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek.Jako předkladatel materiálu jsem seznámil své kolegy s argumenty pro zákaz glyfosátu i s tím, že řada měst už od používaní zdraví nebezpečné chemie ustoupila. Pochybení stříkačů, na které zastupitele upozornila iniciátorka petice Jana Jílková, označil Martin Grepl, regionální vedoucí provozu firmy FCC, která pro město správu zeleně zajišťuje, za pochybení jednotlivců, které bude společnost řešit.Jenže na to, že se stříkáním začalo někdy před dvěma týdny, bylo těch excesů nějak moc. Těžko se dá říct, že by šlo o nějaká individuální pochybení.Na dotaz náměstka primátora Jiřího Pospíšila (Pévéčko), který v minulosti nebezpečnost glyfosátu explicitně popíral, jak řeší společnost FCC hubení plevele v jiných městech, Grepl odpověděl, že tam, kde jej firma provádí, probíhá hubení pomocí horké pěny.Můj návrh na ukončení používání glyfosátu na zastupitelstvo přišla podpořit také veterinářka Michaela Hejlková. „Jako každý rok se v tomto období setkávám s podivnými příznaky otrav psů, které se shodují časově a prostorově. Klinické příznaky jsou stejné, křeče nelze svádět na infekční onemocnění. Proto jsem se začala zajímat, jaké přípravky město na veřejných prostranstvích používá. Ráda bych, aby s tím přestalo,“ nechala se slyšet Hejlková.Po rozsáhlé diskuzi většina zastupitelů schválila usnesení: „Zastupitelstvo města Prostějova bere na vědomí informaci Rady města o pozastavení používání glyfosátu s tím, že do doby prověření všech alternativních způsobů likvidace plevele se nebudou chemické postřiky používat. O řešení bude zastupitelstvo města informováno v nejbližším možném termínu.“Cesta k dnešnímu závěru zastupitelů ale nebyla jednoduchá. Prostějovská radniční koalice se tomuto řešení dlouho velmi bránila. „Závěr zastupitelstva o ukončení stříkání glyfosátu jsem přijala s úlevou. Až silný nátlak veřejnosti, která se cítila ohrožena při pohybu na veřejných prostranstvích v Prostějově, k tomuto politiky přivedl. Ukázalo to, že občanská aktivita má smysl,“ ohodnotila úterní kroky zastupitelů místopředsedkyně Strany zelených v Prostějova Jana Jaňourová s tím, že velký díl práce odvedla občanka Jana Jílková, která vloni iniciovala vznik petice a svůj názor šla na jednání konšelů aktivně hájit. Snášet musela i ironické poznámky ze strany primátora Jury.A mne nezbývá než dodat, že nebýt petice a návrhů, které jsme s kolegy z Na rovinu! předložili, radní by o tom ani neuvažovali.