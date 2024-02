Martin Hájek: Spotřeba dálkového tepla loni díky velmi teplému počasí meziročně klesla. Z grafů je to jasně vidět

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Topné období roku 2023 bylo s průměrnou teplotou od ledna do května a od září do prosince 6,94 °C třetí nejteplejší od roku 2010. Teplota v topném období byla v roce 2023 o 1 stupeň vyšší, než je dlouhodobý průměr let 2010 až 2022. Podle předběžných dat klesla dodávka tepla meziročně o 6 %, tedy podobně jako klesl počet denostupňů, který určuje klimatickou náročnost období vytápění.V roce 2023 byly splněny podmínky pro vytápění ve 220 dnech proti 234 dnům v roce 2022 při průměru dekády 236 dnů. Je to meziročně o 6 % méně a tomu odpovídá i nižší náročnost na vytápění měřená počtem denostupňů o 6,7 %. Vloni byly meziročně chladnější měsíce únor a květen, srovnatelné byly duben a listopad.

Naopak meziročně výrazně teplejší byly měsíce září a říjen, kdy se topilo jen 17 dnů proti 44 dnům v roce 2022 (dlouhodobý průměr je 40 dnů), a také leden, který byl s průměrnou teplotou 2,2 °C třetí nejteplejší od roku 1961. O 6 % také podle předběžných dat celorepublikově meziročně klesla dodávka tepla. Znamená to, že snížení dodávky tepla v roce 2023 jde téměř zcela na vrub teplejšího počasí. Oproti dlouhodobému průměru let 2010 až 2022 byl rok 2023 o 10 % méně náročný na vytápění (teplejší).

Rok 2023 byl o 6,7 % méně náročný na vytápění než rok 2022 a dodávka tepla klesla podle předběžných dat meziročně o 6 %. Oproti dlouhodobému průměru byla náročnost loňského roku na vytápění nižší o 10 %. Při správně nastavených zálohách mohou domácnosti očekávat při konečném vyúčtování dodávky tepla za rok 2023 převážně mírné přeplatky.

Zajímavé je porovnání spotřeby tepla pro vytápění u domácností za listopady 2022 a 2023, které byly klimaticky téměř shodné. V listopadu 2023 byla spotřeba tepla o 6 % vyšší, než v roce 2022, což odpovídá zvýšení teploty v bytě o 1 °C.

Porovnání spotřeby tepla v listopadu 2023 se stejným měsícem roku 2022 ukazuje nárůst spotřeby tepla o 6 %, ačkoli teplotně byly oba měsíce téměř shodné. To naznačuje, že se lidé postupně vracejí k normálu, a mírně zvýšili teplotu v bytech. Uvidíme, zda další měsíce probíhající topné sezóny tento trend potvrdí.

