Martin J. Kadrman: Zemřel Petr Kužvart, právník a romantický marxista

Petr Kužvart v roce 2013 na veřejném setkání proti těžbě zlata na Mokrsku.

V neděli ve věku 66 let zemřel JUDr. Petr Kužvart . Excelentní právník a hlavně "romantický marxista", jak sám sebe jednou u piva označil.Petr odevzdal svůj profesní život spolkům, ale i jednotlivcům, kteří se stali obětí developerské a politické hydry. A rozhodně nebyl neúspěšný. Naopak! Od osmdesátých let se až do roku 2013 nezastavil. Pracoval non stop. K nelibosti své ženy Alenky v kanceláři dokonce i přespával.

Developeři mu nejdříve nabízeli peníze. Když nevzal, tak jej začali zastrašovat. Jeden čas musel chodit i ozbrojen. Když ani zastrašování nepomohlo, zesměšňovali ho. Ale Petr makal dál. Obrovsky nám pomohl v kauze necitlivé opravy Karlova mostu i v případě záchrany Lázní Kyselka. A nejen nám. Paralelně s našimi kauzami řešil desítky dalších. Byl neuvěřitelný.

Ale v roce 2013 si permanentní tři desítky let trvající nasazení vzalo svou daň a Petr ze dne na den ukončil aktivity. Mnoho lidí se pro to na něj zlobilo. A musím říct, že i já. Skončil uprostřed našich soudních stání s Mattonkou. Uskutečnily se stání, o kterých jsme ani nevěděli, že se konají. Brali jsme to jako podraz. A já poprvé o Petrovi zapochyboval. Za to se dodnes stydím. Neuměl jsem si jeho nekomunikaci a pasivitu vyložit jinak, než tak, že... vzal.

Až po pár měsících jsem se dozvěděl, že ho pohltily deprese. Věc, se kterou se potýkají statisíce lidí v naší zemi a která se špatně léčí, spíše nikdy nevyléčí.

Petr už neměl chuť do života. Prostě se z toho nedostal. A tento dlouhotrvající stav i způsobil, že včera náhle zemřel.

Petře, Ty romantickej bojovníku, děkuji Ti za všechno. A nejen já. Věřím, že Ti děkují i stovky lidí, kterým jsi za svůj život pomohl. Bez nároku na jakýkoliv honorář.

Tak teď, když už jsi nahoře v nebi, snad už na něj začneš věřit.

