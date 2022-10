Martin Palarčík: Skutečné dodací lhůty vaší fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy – pozor na nereálné termíny

Břetislav Machaček 17.10.2022 09:07 Reaguje na Richard Vacek

Nejlepší jsou pak návody typu dva svetry, topit svíčkami, nevětrat,

sestěhovat se dohromady, omezit hygienu, omezit tepelnou úpravu

potravin atd. No a pak ten "pokrok" při návratu k uhlí a dřevu jako

za mého mládí, kdy se zatápělo mimo kuchyně v ostatních pokojích

pouze tehdy, když začalo mrznout. Na stěnách plíseň, jinovatka,

v pokojích zatuchlina a o "vůni" nevětraných oděvů ani nehovořím.

V Zázracích přírody EKOherec pan Vacek propagoval koupání celé

rodiny v jedné vodě a pak její zadržování ve vaně na postupné

splachování WC. Tak to musí mít jeho žena zlaté nervy, když to

vyžaduje a mají v koupelně vanu s odpadní vodou. Takové extrémy

jsme zažívali, když jsme měli před 50 léty vyschlou studnu, ale

to bylo WC suchou latrinou a do té vody se namáčelo prádlo před

praním. Prádlo bylo zaprané a nedostatečně zbavené pracích

prostředků(TIX, Žabka, vločkované mýdlo atd.)Nakonec i ta voda

končila v trativodu zavlažujícím louku a k tomu se máme vracet?

To už je zoufalost a nikoliv šetření, protože se taky můžeme

rovnou vrátit do jeskyní a koupat se pouze až slunce prohřeje

vodu v přírodě. Pokud budeme smrdět všichni špínou stejně, tak

budiž, ale aby se podle smradu lišili chudí od bohatých je

poněkud zpátečnické. Kdysi byli chudí cítit potem, špínou atd.

a bohatí voňavkami, které totéž měly přebít!

