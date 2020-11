Martin Rulík: Odpověď na otevřený dopis Povodí Moravy k řece Bečvě

Pavel Hanzl 9.11.2020 13:14 Reaguje na Jiří Daneš

To je přece úplně putna, je to součástí dehtových procesů a DEZA kyanidy produkuje, likviduje a něco vypouští do řeky zcela normálně.

Mě by spíš zajímalo, co se tam stalo v neděli dopoledne, že dělali netermínované testy, jejichž výsledky se ztratily, jiné byly antidatované atd. atd.

A hlavně, jak vypadá rozbor tekutiny z výpustě do Bečvy v neděli odpoledna a i pár dní potom.

Tohle je klíčem k celé záhadě a tohle vědět, zbytek už je zbytečný. A tohle není možno uveřejnit, proto lžou všichni zainteresovaní až po ministra všeho Havlíčka.

Těch důkazů je už dost a věc je asi fakt jasná.

