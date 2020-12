Martin Smetana: Šetrní turisté nepotřebují exotiku. Stačí jim louka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BezKempu Louka na přespání.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Letošní rok ukázal, jak moc lidé potřebují přírodu a zdravou krajinu. Když se ze dne na den se zavřely hranice, obchody, školy, úřady, ubytovací zařízení, byli jsme vězni ve svých domovech. Zvláště špatně to nesli ti, kdo bydlí ve městech.

Když začali lidé z měst utíkat do přírody, policie jim v tom začala bránit (zejména do turistických oblastí) z důvodu rizika shromažďování většího počtu lidí a šíření epidemie. Zde se ukázalo, jak důležité je mít atraktivní krajinu nejen v rezervacích a národních parcích, ale prostě všude kolem nás, aby jsme se nemuseli mačkat na malé ploše jako sardinky v konzervě.

Na Farmě Blatnička jsme loni začali nabízet k přenocování naši louku. Zpočátku jsme se trochu báli, aby nám to tam lidi nezničili. Ukázalo se, že naše obavy byly liché a šetrný turizmus je funkční alternativa masovému turizmu.

Někteří podnikatelé si koupí kus krajiny, oplotí ji a pak do ní nikoho nevpustí. My krajinu neoplocujeme, nevyháníme z ní lidi. Naopak, vracíme lidi do krajiny, třeba na tuto louku. Než jsme ji koupili, měla 30 vlastníků. Za celý rok se tam nikdo z nich ani neukázal. Někteří bývalí majitelé tam byli naposledy ještě jako děti – před sedmdesáti lety. Co by tam vlastně měli dělat?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | BezKempu Louka na přespání.

Většinu roku tam nebylo vůbec nic. Jednou až dvakrát ročně přijel traktorista proměnit louku na sterilní anglický trávník. Pak jsme to tam koupili a změnili přístup. Vrátily se tam hezké rostliny, zvířata a za nimi konečně i lidé. Je tam opravdu hezky. Klid a noční obloha plná hvězd jsou k nezaplacení.

Recenze spokojených návštěvníků chválí klid, krásný výhled do krajiny a stín vzrostlách stromů. A jsou ta nejlepší reklama. A aby se to moc neokoukalo, připravujeme další neméně kouzelné místo.

V roce 2020 louka hostila přes 40 rezervací. Největší zájem o přenocování byl od půlky června do půlky září. Nutno podotknout, že z důvodu sklizně sena umožňujeme rezervace až po jarní senoseči, tedy cca od půlky června.

Zkušenosti z pronájmu louky na přespání

Většina hostů zůstává pouze jednu případně dvě noci a během své dovolené obejdou více podobných „ubytovatelů“. Některým hostům se u nás tak zalíbilo, že si svou rezervaci prodloužili a zůstali 3–4 dny. Nejčastěji přijeli osobním autem a stanovali. Pouze čtvrtina lidí přijela karavanem nebo obytným přívěsem.

Rok 2020 byl jistě výjimečný tím, že kvůli obavám z cestování do klasických turistických destinací mnoho lidí dalo přednost individuální dovolené a cíleně vyhledávali méně navštěvované místa. Přesto, že pro hodně ubytovaných byl tento typ dovolené v přírodě novou zkušeností, všichni byli ukáznění, chovali se ohleduplně k přírodě a odpadky si odváželi se sebou.

Výhodou rezervačního systému www.bezkempu.cz je možnost nastavení maximálního počtu rezervací v daný okamžik. I přes velikou rozlohu louky počet rezervací máme nastavený velice nízký. I když se ve stejnou dobu sejde na louce více rezervací, jednotliví hosté o sobě prakticky nevědí. Navíc si při rezervaci mohou za symbolický příplatek rezervovat celou louku pouze pro sebe, což nabízí maximální soukromí.

Díky tomu také nedochází k poškozování lokality nadměrným sešlapem nebo ježděním. Jedinou stopou tak po hostech zůstává místy uválená tráva po stanování a vyježděné koleje v trávě od aut, ale s tím se počítá.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martin Smetana / Martin Smetana / BezKempu Louka na přespání.

Mnozí hosté využívali pozemek pouze na přenocování a přes den podnikali výlety na kole nebo autem do okolí. Kvůli častým dotazům na tipy k výletům, volnočasovým aktivitám nebo koupání jsme sestavili interaktivní mapu okolí, aby si hosté mohli svou cestu a program lépe naplánovat.

Louka je volně přístupná a podle instrukcí se dá snadno najít. Hosté tak mohou přijíždět a odjíždět ve kteroukoli denní dobu bez obtěžování pronajímatele. O příchodu a odchodu hostů se tak většinou dozvídáme pouze z notifikačních zpráv „zítra vám přijedou hosté“ nebo „rezervace dnes končí“. Nicméně host dostane kontakt na pronajímatele, takže ho může v případě potřeby kontaktovat. Někteří pronajímatelé nabízejí i další služby, ale to už se pak moc neliší od klasických kempů. My nabízíme jenom to, co většina opravdových bezkempařů chce – útěk od civilizace, lidí a hluku. Prostě samotu, přírodu, ticho a klid.

Rezervační systém funguje také jako jakási komunita bezkempařů. Pronajímatel má proto možnost své hosty hodnotit. O problémové hosty, kteří dělají hluk a nepořádek či obtěžují další hosty, nemá nikdo zájem, proto na základě negativního hodnocení jim provozovatel zakáže další využívání rezervačního systému. S tím ale naštěstí nemáme žádnou zkušenost.

Přečtěte si také | Hospodařte na svých pozemcích šetrně ke krajině a do 8 let budete v zisku, říká oceněný zemědělec Martin Smetana

reklama