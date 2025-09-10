Matěj Pomahač: Stopadesátka na D3 – předražený, nebezpečný a nežádoucí pilot
Řidiči využívající maximální rychlost ušetří na pilotním úseku několik desítek vteřin ze své cesty...
Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl médiím vysvětlil, že „Podmínky, kdy se bude moci jezdit rychlostí 150 km/h, musejí být naprosto ideální. To znamená, že nebude hrozit žádné riziko. Musí být dobrá dohlednost, nesmí být mokrá nebo kluzká vozovka. Zároveň musí být plynulá doprava bez kolon a nesmí se na dálnici pracovat.“
Platný zákon přitom jasně určuje, že rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.
Dnes víme, že to je právě nadbytečné dopravní značení, které zhoršuje schopnost řidičů soustředit se na jízdu. Místo potřebného zjednodušování a zklidňování však vláda zavádí pravý opak: napříště bude pracoviště řízení provozu kdesi v Ostravě vyhodnocovat okamžité podmínky a okolnosti provozu na dálnici D3 u Tábora přesněji a rychleji než řidič, který tudy právě projíždí.
Předražené a chaotické opatření navíc ignoruje tři zásadní rizika vysoké rychlosti:
Nejpomalejší účastníci dálnic – kamiony a vozidla nad 3,5 tuny – smějí jezdit maximálně 80 km/h. Pokud stát umožní ve stejném směru jezdit osobákům rychlostí téměř dvounásobnou, zvýší se tím riziko nebezpečných situací a poroste potenciál tragických nehod. Rychlá jízda přináší častější a rizikovější předjíždění, delší brzdné dráhy a větší riziko v méně rovinatých úsecích, kde se naplno projevuje fyzická síla. Už teď se na dálnicích najde dost řidičů, kteří se chovají, jako by byli na okruhu a svou bezohledností ohrožují ostatní.
Průměrný automobil v Česku je asi 17 let starý, což znamená často nefunkční asistenční elektroniku, horší brzdy a obvykle méně airbagů i dalších bezpečnostních prvků. Takováto vozidla se při vyšších rychlostech stávají vysloveně "pastmi na kolech". Pokud bude stát na cedulích tvrdit, že 150 km/h je bezpečné cestování, když na to prostě většina vozového parku není stavěná, jde jednoznačně o hazard.
Zvýšení maximální rychlosti o dalších 20 km/h povede u každého automobilu ke zvýšení spotřeby při nejmenším o pětinu. Veškerá úspora emisí, na kterých se dohodly evropské vlády, a do kterých mohutně investuji evropské automobilky – a připlácí si za ně zákazník – tímto zvyšováním maximální rychlosti padá. Jinak na tom nejsou elektromobily s vyšší spotřebou, nemluvě o opotřebení brzd a pneumatik, jejichž součásti se ve formě mikroplastů a pevných částic uvolňují do okolního prostředí. O rostoucích emisích hluku nemluvě.
Vládní postup je v tomto ohledu nesmyslem. Daleko rozumnější a současně levnější regulací pro bezpečnější a pohodlnější jízdu je naopak pomalejší a plynulejší doprava, a hlavně posilování dostupných alternativ k individuální automobilové dopravě.
Před každými volbami se opakuje stejný scénář – politici přicházejí s demonstracemi nápadů, které mají hlavně zaujmout. Často jim ale chybí logika a zdravý rozum.
Pilotní zavádění 150 km/h na dálnici není nic jiného než líbivá předvolební hra. Přínosy jsou zanedbatelné, rizika obrovská.
Právě proto Zelení návrhy na zvýšení rychlosti na dálnicích dlouhodobě odmítají - což ostatně plně odpovídá názorům české veřejnosti.
Zvyšování rychlosti na dálnicích? Většina Česka preferuje současný stav
Strana zelených: Rychlost 150 km/h na dálnicích povede ke snížení bezpečnosti a navýšení emisí a hluku
