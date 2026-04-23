Matěj Pomahač: Zemědělství podle Babiše – jedy na polích, slabší ochrana týraných zvířat a protežování agroholdingů

23.4.2026 | Matěj Pomahač |
Za pět měsíců přichystala koalice ANO, SPD a Motoristů pět kroků, které vrací české zemědělství hluboko do minulosti a navíc "betonují" stav vyhovující úzké skupině agrokorporací.
 
Vláda Andreje Babiše se rozhodla vrátit české zemědělství do stavu před rokem 1989 - cíleně oslabuje ochranu krajiny před chemizací, půdy před erozí, zvířat před týráním, volně žijících šelem před lovem a práva vlastníků půdy oslabuje na úkor zájmů agrokorporací. Zatímco čeští farmáři čelí dvojí krizi v podobě nízkých cen komodit a rostoucích nákladů na naftu a hnojiva, Ministerstvo zemědělství protěžuje selhávající systém na úkor udržitelnosti farem, státního rozpočtu, ochrany přírody i našeho zdraví. Zároveň se projevuje destrukce Ministerstva životního prostředí, které mělo tvořit protiváhu vůči "produkčním" vládním resortům. Resort v rukou Motoristů ztrácí schopnost odborné oponentury, a problematické návrhy jen pasivně schvaluje.

1. Dotace chovatelům, kteří týrají zvířata

Podle nového nařízení vlády o poskytování dotací na dobré životní podmínky zvířat budou státní subvence inkasovat i ty chovy, jež dostaly pokutu za týrání zvířat - pokud její výše nepřesáhla 50.000 Korun. A protože jsou udělované sankce většinou velmi nízké, na větší část chovů zanedbávajících dobré životní podmínky zvířat se sankce nebudou vztahovat vůbec. Navíc chystá vláda významné škrty ve Státní veterinární správě. Veterinární odbory jsou proto od března ve stávkové pohotovosti. Proklamace Andreje Babiše o ochraně zvířat tak jsou tedy jen líbivou PR pohádkou určenou pro sociální sítě.

2. Oslabení ochrany šelem

Ministři životního prostředí Igor Červený a zemědělství Martin Šebestyán se dohodli na přeřazení vlka z kategorie kriticky ohrožený do kategorie ohrožený. Jde o naplnění požadavků, které jen dva týdny před jednáním ministrů společně vznesla koalice Agrární komory, Českomoravské myslivecké jednoty, Zemědělského svazu a Rybářského sdružení. Ministerstva tak bez odborného posouzení přímo přejímají agendu zájmových skupin. Přitom právě velké šelmy jako vlk pomáhají regulovat přemnožené stavy zvěře, která dnes decimuje lesní porosty a brání přirozené obnově lesa.

3. Plošné rozmetávání jedů po polích

Oba ministři se také dohodli na přípravě pravidel umožňujících povrchovou aplikaci jedů na hraboše. Ta je již několik let zakázána - zemědělci mohou aplikovat rodendicidy přímo do nor hraboše polního - ovšem jen na výjimku). Tyto prudké jedy dokážou prostřednictvím otrávených hrabošů způsobit smrt řady vzácných a chráněných živočichů - či domácích mazlíčků. Sedlákům aplikace těchto drahých přípravků dlouhodobě nepomůže, protože populaci hraboše stejně nevyhubí, ale naopak likviduje hraboší predátory jako jsou sova, sýček, čáp či volavka. Řešením není intenzifikace, ale naopak pestřejší krajina a omezování monokultur, kterými se hlodavci exponenciálně šíří.

4. Zemědělská půda vydaná erozi

Již v únoru vláda zmírnila protierozní ochranu půdy - doposud bylo třeba erozně ohrožené pole chránit před smyvem ornice 22 metrů širokými travnatými pásy, nově se jejich šíře snížila na naprosto nedostatečné tři metry. Agrární komora navíc prosazuje plošné snížení výměry chráněné půdy z dnešních 65 procent. To má své kořeny v socialismu, kdy jsme zornili obrovskou část luk v pahorkatinách a podhorských oblastech, kde svažitá půda logicky trpí erozí nejvíce. Místo snižování ochrany půdy proto potřebujeme nahrazovat erozně problematické plodiny jako kukuřice krmnými pícninami, svažité pozemky zatravňovat a minimalizovat zpracování půdy - tedy přesný opak ministerských plánů.

5. Půda do rukou agroholdingů

Poslanci ANO a SPD prosazují v rámci novely zákona o zemědělském půdním fondu omezení svobody vlastníků půdy. Jde o zavedení zákonného předkupního práva k půdě pro její současné uživatele, tj. pachtýře nebo stát. To sice zní hezky, reálně však návrh poslouží největším agroholdingům, které hospodaří hlavně právě na pronajaté půdě. Jde o postsocialistické podniky, dnes často vlastněné korporacemi či oligarchy. Pokud návrh projde, šance drobných či začínajících zemědělců dostat se k půdě klesne na minimum.

Matěj Pomahač
Autor je expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků. Je zastupitelem v pražském Radotíně a spolupředsedou Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Květ meruňky Foto: Depositphotos Ranní mrazy mohou ve středu a čtvrtek poškodit kvetoucí třešně, višně či jabloně Kvetoucí třešeň Foto: Martin LaBar Flickr Mrazy poničily ovoce na jižní Moravě jen místy, hlavně broskvoně a třešně Foto: AgroScan Drony už zemědělci používají nejen k monitoringu, ale i aplikaci postřiků
Další články autora |
Morální ambice: Jak může skupina odhodlaných lidí změnit svět Matěj Pomahač: Velikonoční úvaha, proč chránit tajemnou krásu pro ni samotnou Matěj Pomahač: Myslíte si, že sami rozhodujete o tom, co budete jíst?

RV

Richard Vacek

23.4.2026 05:50
Prostě každá vláda to má jinak. Jedna podporuje ekoteroristy na účet občanů a druhá to dělá naopak.
ss

smějící se bestie

23.4.2026 06:53
JO,
za všechno může Babiš že,
ale že za to mohou politici, kteří postupně likvidovali zemědělství v ČR hned po
" sametu ", o tom je ticho po pěšině !
