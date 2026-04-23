Matěj Pomahač: Zemědělství podle Babiše – jedy na polích, slabší ochrana týraných zvířat a protežování agroholdingů
1. Dotace chovatelům, kteří týrají zvířata
Podle nového nařízení vlády o poskytování dotací na dobré životní podmínky zvířat budou státní subvence inkasovat i ty chovy, jež dostaly pokutu za týrání zvířat - pokud její výše nepřesáhla 50.000 Korun. A protože jsou udělované sankce většinou velmi nízké, na větší část chovů zanedbávajících dobré životní podmínky zvířat se sankce nebudou vztahovat vůbec. Navíc chystá vláda významné škrty ve Státní veterinární správě. Veterinární odbory jsou proto od března ve stávkové pohotovosti. Proklamace Andreje Babiše o ochraně zvířat tak jsou tedy jen líbivou PR pohádkou určenou pro sociální sítě.
2. Oslabení ochrany šelem
Ministři životního prostředí Igor Červený a zemědělství Martin Šebestyán se dohodli na přeřazení vlka z kategorie kriticky ohrožený do kategorie ohrožený. Jde o naplnění požadavků, které jen dva týdny před jednáním ministrů společně vznesla koalice Agrární komory, Českomoravské myslivecké jednoty, Zemědělského svazu a Rybářského sdružení. Ministerstva tak bez odborného posouzení přímo přejímají agendu zájmových skupin. Přitom právě velké šelmy jako vlk pomáhají regulovat přemnožené stavy zvěře, která dnes decimuje lesní porosty a brání přirozené obnově lesa.
3. Plošné rozmetávání jedů po polích
Oba ministři se také dohodli na přípravě pravidel umožňujících povrchovou aplikaci jedů na hraboše. Ta je již několik let zakázána - zemědělci mohou aplikovat rodendicidy přímo do nor hraboše polního - ovšem jen na výjimku). Tyto prudké jedy dokážou prostřednictvím otrávených hrabošů způsobit smrt řady vzácných a chráněných živočichů - či domácích mazlíčků. Sedlákům aplikace těchto drahých přípravků dlouhodobě nepomůže, protože populaci hraboše stejně nevyhubí, ale naopak likviduje hraboší predátory jako jsou sova, sýček, čáp či volavka. Řešením není intenzifikace, ale naopak pestřejší krajina a omezování monokultur, kterými se hlodavci exponenciálně šíří.
4. Zemědělská půda vydaná erozi
Již v únoru vláda zmírnila protierozní ochranu půdy - doposud bylo třeba erozně ohrožené pole chránit před smyvem ornice 22 metrů širokými travnatými pásy, nově se jejich šíře snížila na naprosto nedostatečné tři metry. Agrární komora navíc prosazuje plošné snížení výměry chráněné půdy z dnešních 65 procent. To má své kořeny v socialismu, kdy jsme zornili obrovskou část luk v pahorkatinách a podhorských oblastech, kde svažitá půda logicky trpí erozí nejvíce. Místo snižování ochrany půdy proto potřebujeme nahrazovat erozně problematické plodiny jako kukuřice krmnými pícninami, svažité pozemky zatravňovat a minimalizovat zpracování půdy - tedy přesný opak ministerských plánů.
5. Půda do rukou agroholdingů
Poslanci ANO a SPD prosazují v rámci novely zákona o zemědělském půdním fondu omezení svobody vlastníků půdy. Jde o zavedení zákonného předkupního práva k půdě pro její současné uživatele, tj. pachtýře nebo stát. To sice zní hezky, reálně však návrh poslouží největším agroholdingům, které hospodaří hlavně právě na pronajaté půdě. Jde o postsocialistické podniky, dnes často vlastněné korporacemi či oligarchy. Pokud návrh projde, šance drobných či začínajících zemědělců dostat se k půdě klesne na minimum.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
Richard Vacek23.4.2026 05:50
smějící se bestie23.4.2026 06:53
za všechno může Babiš že,
ale že za to mohou politici, kteří postupně likvidovali zemědělství v ČR hned po
" sametu ", o tom je ticho po pěšině !