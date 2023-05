Michal Ďuríček: O holubech a dravcích

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stewart Black / Flickr Sokol je živá bytost a nelze mu poručit, co má dělat. Ilustrační snímek.

V poslední době se objevilo několik článků a internetových diskuzí na téma regulace holubí populace ve městech pomocí sokolů. V těchto článcích bylo podsouváno, že regulace holubů pomocí sokolů je efektivnější než pomocí holubníků a že kvůli holubníkům se nepodporuje hnízdění sokolů ve městech. Dále autoři veřejnosti podsouvají, že soužití s holuby je lidem nebezpečné a že organizace, které městské holubníky podporují jako etický způsob regulace, jsou ochránci holubů. Tímto chceme uvést na pravou míru polopravdy a dezinformace, jež byly v těchto článcích publikovány.V prvé řadě bychom chtěli podotknout, že autoři nejsou odborníci ani na holuby, ani na dravce a články nejsou ozdrojované. Proto je třeba pohlížet na ně pouze jako na soukromé názory a nikoli jako na odborné pojednání.

Jak to tedy s těmi sokoly vlastně je? Je třeba si uvědomit, že sokol, stejně jako holub, je živá bytost a nelze mu poručit, co má dělat.

Regulace holubů pomocí sokolů je samozřejmě možná, akorát ne až tak efektivní, jak podsouvají autoři článků. Na tuto metodu je třeba pohlížet pouze jako doplňkovou s tím, že nikdy nevíme, co ten sokol vlastně udělá. Jako nejlepší řešení se jeví podpora hnízdění sokolů ve městech, nicméně je třeba do toho investovat obrovské množství úsilí s tím, že se to nemusí podařit. Je totiž zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby se sokoli sami na daném místě chtěli usadit. Do toho se městským úřadům moc nechce, už jen proto, že sami nevlastní příhodné objekty, jako například komíny, vysílače nebo věže.

V článcích uváděná metoda, tedy zakoupení páru sokolů a jejich vypuštění ve městě, je ještě víc problematická. Když opomineme fakt, že zmiňovaná cena za pár sokolů je asi 3krát tak větší, pravděpodobnost, že sokoli na daném místě zůstanou, je vskutku velmi malá. Spíš než cokoli jiného to bude pouze na PR fotku ze slavnostního vypouštění v místním zpravodajství.

Dejme tomu, že se nám podařilo vytvořit takové podmínky, že sokoli na daném místě opravdu zahnízdí. Máme vyhráno? Ještě zdaleka ne! Ačkoli to tak nevypadá, i pro sokola je problém holuba ulovit. A proto se může stát, jako je mnoho podobných odstrašujících příkladů z minulosti, že se vysazený predátor pustí do bezbrannější kořisti, což v případě sokolů bude nejspíš zpěvné ptactvo.

Naše organizace je jednoznačně pro podporu hnízdění dravců ve městech, a pokud by se autoři článků takového projektu ujali, tak jim za to zatleskáme. Jako veřejní činitelé k tomu jistě najdou vhodnou příležitost. Domníváme se však, že tito lidé nechtějí ve skutečnosti podporovat hnízdění dravců, ale spíš chtějí poškodit zájmy organizací, které podporují etické zacházení s holuby, což neznamená, že jsme ochránci holubů. Opravdu si nemyslíme, že by holubi potřebovali nějaký stupeň ochrany. Když holuba uloví sokol, je to v pořádku. Když ovšem někdo zastřelí holuba vzduchovkou nebo ho nechá udusit v plynu, tak to v pořádku jednoznačně není.

Zdroj | Lesy hl. m. Prahy Nástrojem etické regulace holubí populace může být holubník.

Je také zajímavou okolností, jak se mění vnímaní lidí, co je užitečné a co škodlivé. Holubi byli dlouho cennými společníky lidí, a dokonce existovaly zákony na jejich ochranu. Například za druhé světové války se za zabití dravce vypisovaly odměny. Holubi pomáhali budovat tuto civilizaci, a kdyby nebylo holubů, už by tato civilizace možná dávno zanikla. Již jen tento fakt stojí za zamyšlení, jestli si ten „špinavý“ holub nezaslouží slušné zacházení.

