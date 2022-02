Michal Macenauer: Taxonomie a velmi mírné otočení kormidlem z toho, co je v energetice nemožné, do možného

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Kriplozoik / Kriplozoik / Wikimedia Commons

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Taxonomii vnímáme jako jistou podobu kompromisu učiněného v roce 2022 s tím, že jde o velmi mírné otočení kormidlem z toho, co je v energetice nemožné, do možného. O tom, že se dotčená problematika bude vyvíjet po jiné trajektorii, než by naznačovalo povrchní čtení záměrů EU, dnes málokdo pochybuje.

Je třeba říci, že Taxonomie je specifikací technologií, které EU uznává jako udržitelné a přínosné pro nízkouhlíkovou budoucnost a hodlá je podporovat. Ani provoz, ani investice do zařízení, které nejsou v souladu s Taxonomií, nebudou automaticky zakázány. Přestanou být jen preferovány a nyní se těžko odhaduje, jaký to bude mít dopad. Interpretace dopadů Taxonomie je složitá, protože jde o kombinaci termínů, parametrů a to vše prozatím jen v oblasti podpory realizací ze strany EU, přičemž důsledky Taxonomie se výrazněji projeví až po roce 2030.

Jaderné technologie současné generace v Taxonomii zůstaly, nicméně pro rozhodnutí o modernizaci již realizovaných zařízení je třeba splnit termín 2040 a do roku 2045 by mělo být vydáno povolení k realizaci nových zařízení. To můžeme vnímat jako úspěch, protože EK je v podpoře jaderných zdrojů velmi nejednotná a některé státy hrozí dokonce žalobami. Zůstala rovněž diskutovaná povinnost vybudovat jaderné úložiště do roku 2050. Tato podmínka se zdá splnitelná, byť nepříjemná, protože realizace bude velmi nákladná.

Přečtěte si také | Komora OZE: Taxonomie vytvoří poptávku po obnovitelných zdrojích a čistých plynech

Pokud jde o zemní plyn, v Taxonomii byl odstraněn termín roku 2026 pro 30% podíl nízkouhlíkových plynů. Nicméně povinnost 100% podílu po roce 2035 je zachována. To vše platí pro nová energetická zařízení spalující plyn s vydáním povolení k realizaci po roce 2030. Další omezení zůstala beze změny. Jde tedy o velmi mírný ústupek, přičemž navrhované podmínky představují stále obrovský problém pro podporu náhrady uhlí, jehož řešení je mimo možnosti nejen české energetiky. Některé státy pravděpodobně počítají s tím, že mají již postaveno a že jsou do roku 2030 schopny dostat ještě povolení k realizaci plynových projektů, které potřebují.

reklama