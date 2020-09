Milan Smrž: Blahosklonný tón zprávy Deloitte je vstupenkou do klimatického pekla

Svatá Prostoto 22.9.2020 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl

A jak si to probuzení v rámci ČR představujte? Fosilní paliva jsou podle autora fuj, včetně plynu, JE je potřeba zarazit a ... a jsme s prominutím v prdeli.



OZE fajn, ale my se v našich podmínkách víc než na nějakých 30% ... a v záchvatu bezbřehého optimismu a snění klidně napíšu 50% ... nedostaneme. A co ten zbytek? Svíčky, dynamo a liščí vohon? A nebo někdo vytáhne z klobouku jak králíka zvládnutou fúzi?



Když to porovnám s velmi fundovaným rozborem ve včerejším článku pana Wagnera, tak je tohle jen výkřik do tmy.

