Miriam Macurová: Česko bude muset zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na svém energetickém mixu

Ve středečním hlasování Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prošly podle očekávání kompromisní návrhy směrnice o obnovitelných zdrojích RED. ITRE výborem prošlo navýšení poměru obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na 45 % (ze současného návrhu 40 % z roku 2021).Pro Česko to znamená, že bude muset více než zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů energie na svém současném energetickém mixu. Kvůli ignoraci vlády minulé a neschopnosti vlády současné bude těžké tuto směrnici naplnit. Česká republika navíc do současnosti implementovala ani poslední verzi směrnice RED II, kde máme roky zpoždění. Tato situace mimo jiné blokuje také rozvoj energetických komunit v České republice. Pro Česko to na evropské úrovni znamená totální ostudu, protože bude jako předsednická země vést trialog k právě projednávanému RED III.

V oblasti využívání dřevní biomasy hlasováním prošly pozměňující návrhy týkající se definice primární dřevní biomasy a sekundární dřevní biomasy, které jsou důležité pro zastavení podpory spalování primárního dřeva pro energetické účely, které je v lesní biomase nejcennější, ačkoliv v návrhu existuje řada výjimek, které ho oslabují . Podpořen byl také kaskádový princip hierarchie využití dřeva, respektování dřeva jako cenného hospodářského zdroje a využívání dřeva podle jeho nejvyššího materiálového využití. Upřednostněné mají být výrobky s dlouhou životností. ITRE výbor si osvojil i většinu důležitých pozměňovacích návrhů Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) týkající se podpory spalování primární dřevní biomasy, přestože i zde je řada výjimek.

Po hlasování v parlamentních výborech ENVI a ITRE následuje důležité hlasování o směrnici na plenárním zasedání Evropského parlamentu v první polovině září, kdy se očekává další boj o podobu směrnice. Diskuze ohledně finální podoby směrnice se povede po dobu trialogu mezi Evropským parlamentem, Evropskou Komisí a Radou Evropské Unie, které do konce roku 2022 předsedá Česká republika.

Středeční potvrzení kompromisu pro celkově vyšší cíl obnovitelných zdrojů energie v RED na 45 % je jistě krok správným směrem, nicméně stále není dostatečně ambiciózní, aby naplnil cíl Pařížské klimatické dohody do roku 2030. Evropská unie by proto měla zvýšit závazný cíl v oblasti využití energie z obnovitelných zdrojů alespoň na 50 % do roku 2030. Vzhledem k pozici Evropské Rady je klíčové, aby pozice Evropského parlamentu, o které se bude rozhodovat na plenárním zasedání v září, byla před trialogem co nejsilnější.

