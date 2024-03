Miroslav Bobek: Návrat divokých koní. Do stepí i do Troji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha

V Astaně bylo předminulý týden setrvale pod nulou. Na tom však příliš nezáleželo, protože skoro celý náš čtyřdenní pobyt jsme tam strávili na schůzkách a jednáních.Návrat divokých koní do Kazachstánu započne za méně než čtvrt roku. V pondělí 3. června odstartují dva armádní letouny CASA, jeden z Prahy a druhý z Berlína, kterými do „zlaté stepi“ Altyn Dala ve středním Kazachstánu přepravíme prvních osm koní Převalského.

Zbývá zařídit ještě mnohé, ale nebudu mrhat prostorem, abych popisoval co všechno. Důležité je, že skupiny převaláků, z nichž vybereme po čtyřech pro vlastní přepravu, již čekají jak v Dolním Dobřejově, tak v Berlíně, letová trasa strojů CASA je naplánována, letiště pro přistání a také dvě záložní přistávací plochy vybrány, aklimatizační ohrady postaveny.

Proto jsme také naše plány již se všemi partnerskými organizacemi mohli představit na dvou tiskových konferencích: předminulý týden v Astaně, kde byla celá tiskovka vysílána živě v televizi, a minulý týden v Praze.

Nezapomínáme však ani na Mongolsko. Naopak. Bedlivě sledujeme situaci v Gobi na jihozápadě země, kde letošní krutá zima na rozdíl od té loňské „naše“ převaláky zatím příliš nezasáhla, a nadále pracujeme na reintrodukčním projektu pro východní Mongolsko.

Nyní se zaměřujeme zejména na přípravu výstavby základny a ohrad v Údolí klášterů. To znamená jednak zajišťování všech nezbytných povolení, jednak průzkum trhu v Mongolsku a zejména v Číně, odkud se dováží většina stavebních materiálů.

Chápu, že tomu všemu návštěvníci naší zoo mohou fandit, ale současně je to pro ně poněkud vzdálené. Takže zpět do Prahy a do Troji. Nový expoziční celek Gobi je dokončen. A ačkoli zatím nejsou pro návštěvníky viditelní, do nových výběhů a stájí se již nastěhovali čtyři koně Převalského.

Z Dolního Dobřejova jsme přivezli hřebce Granolu a klisny Victorii II. a Konni, z pražských Dívčích hradů pak klisnu Xicaru. Většinu dalších obyvatel expozice Gobi, včetně (předobrazu) bájného olgoje chorchoje, čeká stěhování příští týden.

A hotovy jsou již pochopitelně všechny doplňky, které dokreslují gobijské prostředí – a to včetně repliky skalních rytin, které jsem u čínské hranice objevil předloni na podzim. Zapište si prosím do kalendáře, že tuto naši novou expozici otevřeme v sobotu 23. března. Máte se na co těšit!

