Miroslav Bobek: V Praze odchováváme nejvzácnější káčátka

Dlouho jsme to drželi pod pokličkou, ale dál už tu skvělou zprávu tajit nebudeme. Máme další jedinečná mláďata! Jsou úžasná – žádná ošklivá káčátka, právě naopak – a navíc mimořádně vzácná. První v Evropě. A co víc, vyjma Brazílie první na světě. Ano, v zázemí naší zoologické zahrady odchováváme pět mláďat morčáka paranského!Připomenu, že morčák paranský je nádherná, černě zbarvená rybožravá kachna, která je posledním zástupcem rodu Mergus na jižní polokouli. Současně jde o jednoho z nejvzácnějších vodních ptáků; v polovině minulého století byl dokonce považován za vyhubený druh. To se naštěstí sice ukázalo jako předčasný závěr, ale faktem je, že jeho početnost v přírodě je mimořádně nízká – nyní je odhadována na méně než 250 jedinců – a že je kriticky ohrožený.

O záchranu morčáka paranského usilují v Brazílii zejména nezisková organizace Natureza do Futuro a Zooparque Itatiba, které od roku 2020 významně podporuje naše Zoo Praha. Celkem jsme na odchov morčáků paranských v lidské péči a na jejich výzkum v terénu poskytli do Brazílie již téměř jeden a čtvrt milionu korun. Také díky této podpoře a hlavně díky skvělému renomé našich chovatelů jsme na podzim 2023 obdrželi z Itatiby jako úplně první a doposud jediné chovné zařízení mimo Brazílii skupinu těchto morčáků. A nyní odchováváme prvních pět mláďat!

Odchov morčáků paranských není jednoduchý a i v Itatibě se daří se střídavými úspěchy. Proto o našich mláďatech informujeme až nyní, byť úplně vyhráno stále ještě není. Ale pokochejte se snímky, na kterých jsem paranská káčátka zachytil během jejich dosavadního vývoje počínaje 31. lednem, kdy opustila budku. Když všechno dobře dopadne, ve venkovní voliéře vám je představíme na Velký pátek.

