Miroslav  Mužík: Může recyklace odvrátit hrozící stavební surovinovou krizi?

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Těžba štěrkopísku. Ilustrační snímek

Hitem udržitelného rozvoje ve stavebnictví je oběhové hospodářství neboli cirkulární ekonomika. Velké naděje se vkládají do recyklace stavebního kamene. Objevují se dokonce názory, že docházející přírodní kamenivo bude možné postupně kompletně nahradit recyklátem a přírodní beton umělým betonem a že tímto způsobem lze odvrátit nadcházející stavební surovinovou krizi. Má však technologie skutečně tak dalekosáhlý potenciál? A je vůbec šance, že by někdy recyklované kamenivo splňovalo kvalitativní i kvantitativní požadavky českého trhu?

Na úvod trocha čísel. V České republice se za rok vytěží průměrně přes 40 milionů tun stavebního kamene a asi 20 milionů tun štěrkopísků. Protože dovoz i vývoz jsou zanedbatelné, je zřejmé, že se většina vytěženého materiálu v daném roce zároveň i spotřebuje. A dá se rovněž předpokládat, že poptávka po stavebních surovinách v následujících letech s ohledem na připravované velké dopravní stavby spíše poroste.

A nyní trocha čísel z druhé strany (Zdroj: CENIA, konference Recycling 2019, Recyklace SDO v ČR – úspěchy i bariéry). Celkováprodukce odpadu v ČR dosahuje průměrně téměř 35 milionů tun za rok. Z toho jen zhruba 55 % reprezentuje stavební a demoliční odpad – v roce 2017 to bylo 18,1 milionu tun. Většinu tohoto materiálu (12,1 milionu tun) tvořila výkopová zemina, včetně kontaminovaných hmot a hlušiny. Ze zbývajícího množství je nutné dále odečíst ještě směsný odpad, cihly, stavební materiály na bázi sádry a další suroviny nevhodné k recyklaci na stavební kámen. Zbývá pak zhruba pouhých 2,9 milionů tun materiálu.

Již nyní je zřejmé, že i kdyby se podařilo za rok zrecyklovat veškerý vhodný stavební a demoliční odpad na stavební kámen, stejně by to nepokrylo ani 10 % spotřeby České republiky. Jinými slovy i tak by bylo nutné uspokojit poptávku více než z 90 % přírodním kamenivem vytěženým v kamenolomech a štěrkovnách. Využití recyklovaného asfaltu a štěrku je navíc poměrně omezené – asfalt lze vrátit pouze do asfaltových směsí, štěrk především do železničních svršků. Efektivita recyklace je přitom obecně velmi nízká (zužitkuje se maximálně 30-40 % původního kameniva), zato spotřeba energie obrovská.

Co se týče kvalitativních aspektů recyklovaného kameniva, je nutné zmínit, že dosažení jakosti přírodního kameniva je podmíněno přísnou technologickou kázní. A i tak zůstává řada oblastí, které vyžadují výhradně přírodní, a to velmi kvalitní kamenivo – například předpjaté betony, svršek kolejového ložeči velmi zatížené dopravní komunikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že jakkoliv se může zdát recyklace ekologicky přínosná, v oblasti stavebního kamene nemá potenciál stát se dominantním zdrojem a už vůbec ne vyřešit problém s nedostatkem přírodního kameniva. V současnosti se recykláty nejčastěji využívají k zásypům inženýrských sítí či jako provizorní podklad na různých stavbách. Je zřejmé, že význam těchto druhotných surovin nadále poroste a že je třeba tento trend vnímat jako následováníhodný a náležitě jej podporovat. Bylo by však bláhové považovat ho za budoucí náhradu přírodní suroviny. Stavební surovinové krizi může předejít jedině otevírání nových kamenolomů a štěrkoven. Těžba nerostů provází člověka od počátků civilizace a mnoho příkladů dokládá, že to jde i bez významněji nepříznivých dopadů na krajinu. Naopak velmi častov dnešní monotónní krajině těžbou vznikají přírodně cenná stanoviště napomáhající záchraně vzácných druhů živočichů i rostlin.

