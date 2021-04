Miroslav Bobek: Divočina v kulisách velkoměsta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Vypuštění koně Převalského v Praze.

V pondělí 19. dubna 2021 jsme do téměř dvacetihektarové ohrady na pražských Dívčích hradech vypustili čtyři klisny koně Převalského. Když jsem dvě z nich o chvíli později spatřil na horizontu s kulisou Pankráce v pozadí, připadl jsem si jako v národním parku Nairobi, kde se za žirafami tyčí výškové budovy keňské metropole.

Vypouštění klisen přivezených z naší stanice v Dolním Dobřejově očekávaně vzbudilo značnou pozornost médií. Jinou akci, která proběhla o dva dny dříve – 17. dubna –, jsme jim pro její nenápadnost ani neavizovali, byť pro nás byla také velmi důležitá: Do někdejšího mlýnského náhonu v areálu naší zoologické zahrady jsme vypustili zhruba sto šedesát karasů obecných. Šlo o první krok k tomu, abychom pomohli návratu této kdysi naprosto běžné, ale dnes nanejvýš ohrožené rybky nejen do vod v našem areálu, ale doufejme i do dalších českých vod.

Jak vypouštění koní Převalského na Dívčí hrady, tak karasů obecných do náhonu v zoo je příkladem naší snahy o zachování biodiverzity zdejší fauny a flóry. Třebaže mnohem známější byly přinejmenším doposud naše aktivity namířené do světa, naše tuzemské úsilí má již poměrně dlouhou historii. Z valné části se však orientovalo hlavně do areálu Zoo Praha. Kupříkladu syslové obecní se v prostoru pod Sklenářkou neocitli sami od sebe, ale zásluhou kolegů, kteří je tam vypustili a celá léta se starají, aby jejich kolonie prosperovala.

Úplně vzornou ukázkou těchto aktivit může být revitalizace skalního masívu, kde jsme se pracně zbavili akátů a dalšího nežádoucího porostu, aby se sem mohla vrátit křovinatá skalní step i tradiční vinohrad. Toto obnovené prostředí dalo šanci mnoha druhům rostlin a živočichů, přičemž asi nejvíce viditelný je vzrůst populace kriticky ohrožené ještěrky zelené. A pro připomenutí: Hlavním úkolem koní Převalského na Dívčích hradech je také obnova tamní stepi.

I když navzdory pandemii nepolevujeme v úsilí o rozvoj našich ochranářských projektů ve světě, přece v nás roste chuť i na ty tuzemské. Po vypuštění koní Převalského na Dívčí hrady, tedy do jihozápadní části Prahy, jsme začali plánovat umístění zubrů do ohrady na severovýchod Prahy. Je na co se těšit!

