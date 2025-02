Monika Feigerlová: Francouzský maloobchodní řetězec čelí nařčení z odlesňování a klimatických dopadů v Jižní Americe v kontextu povinnosti náležité péče

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Victor Adapter / Unsplash Stádo brazilských krav na pastvě, ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Shrnutí případu

Ve Francii bylo před třemi lety zahájeno soudní řízení proti francouzskému gigantu provozujícímu maloobchodní síť na základě namítaného nedostatku náležité péče v jeho dodavatelském řetězci, konkrétně při prodeji hovězího masa a dopadu těchto aktivit na odlesňování v Brazílii a Kolumbii. Tento případ ( Envol Vert et al v Casino Guichard-Perrachon ) nezapadá do tradiční definice strategické klimatické litigace , ale je významný tím, že poukazuje na vzájemnou provázanost environmentálních, lidskoprávních a klimatických otázek a rovněž ukazuje, kam až může dosáhnout povinnost náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti. Případ se opírá o francouzský zákon o náležité péči podniků z roku 2017 ( Loi de vigilance ), který posloužil jako významný zdroj inspirace pro nedávno přijatou evropskou směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti , již bude muset i Česká republika implementovat do právního řádu nejpozději do léta 2026. Francouzský zákon o náležité péči podniků mimo jiné vyžaduje, aby společnosti se sídlem ve Francii, které zaměstnávají více než 5 000 zaměstnanců, přijaly přiměřená a účinná opatření k prevenci závažného porušování lidských práv, zdraví a bezpečnosti osob a životního prostředí související s jejich činnostmi v celém svém dodavatelském řetězci. Pokud tak neučiní, mohou být právně odpovědné, včetně povinnosti náhrady škody. Z tohoto pohledu je spor nadmíru zajímavý, i když v něm zatím nepadlo konečné soudní rozhodnutí.

O co tedy v tomto případu jde: dle zveřejněného textu žaloby se v roce 2021 několik francouzských, amerických a brazilských nevládních organizací, jež zastupují původní obyvatele Brazílie, obrátilo k francouzskému soudu v Saint-Etienne ohledně obchodních aktivit francouzského maloobchodního řetězce, konkrétně aktivit této skupiny v odvětví chovu skotu v Brazílii a Kolumbii uskutečňovaných prostřednictvím dceřiných společností založených v těchto zemích (dále jen „skupina“). Aktivity jihoamerických dceřiných společností, jež představují téměř polovinu (47 %) celosvětových tržeb skupiny, jsou údajně spojeny s odlesňováním a zábory půdy v tomto regionu. Dle šetření jedné z neziskových organizací dodavatelé dceřiných společností, včetně nepřímých obchodních partnerů, pravidelně nakupují maso z jatek zapojených do nezákonného odlesňování a praktik zabírání půdy v Brazílii a Kolumbii. Troje jatka měla odebírat dobytek od 592 dodavatelů, kteří se v letech 2008 až 2020 měli podílet na odlesnění nejméně 50 000 hektarů Amazonie. Nezisková organizace zjistila, že 52 výrobků prodávaných dceřinými společnostmi skupiny v těchto zemích bylo údajně spojeno s takovými farmami.

Navzdory tomu, že si skupina stanovila environmentální strategii a přijala závazek předcházet odlesňování a dodržovat příslušné brazilské právní předpisy, žaloba tvrdí, že skupina je zodpovědná za zhoršování životního prostředí, porušování lidských práv a ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí ve zmíněných regionech. Konkrétní tvrzená porušení zahrnují ztrátu biologické rozmanitosti, vyčerpávání uhlíkového rozpočtu, zábory půdy a neoprávněné využívání půdy domorodých obyvatel, porušování práv původních obyvatel a případy otroctví a nucené práce.

Odpovědnost mateřské společnosti

V souladu s požadavky francouzského zákona o náležité péči zaslali žalobci francouzské mateřské společnosti výzvu, ve které požadují, aby skupina přijala přiměřená a účinná opatření náležité péče k identifikaci rizik a předcházení porušování ochrany životního prostředí a lidských práv v dodavatelském řetězci týkajících se chovu hovězího dobytka v Brazílii a Kolumbii. Opatření by měla zahrnovat mapování rizik a zavedení systému varování za účelem ochrany práv lidí postižených zábory půdy. Žalobci tvrdí, že plány skupiny týkající se náležité péče (plan de vigilance), jejichž zpracování a implementaci vyžaduje francouzský zákon o povinnosti náležité péče, jsou nedostatečné a neobsahují veškeré zákonné požadavky. V důsledku toho žalobci požadují, aby soud nařídil francouzské mateřské společnosti jednak vypracovat a implementovat úplný plán náležité péče a současně nahradit škodu brazilským domorodým obyvatelům způsobenou v důsledku porušení povinnosti náležité péče předběžně vyčíslenou na 3,2 milionu eur (zejména za ztrátu možnosti domorodých obyvatel Amazonie využívat zachovalé životní prostředí) a dále nemajetkovou újmu ve výši 10 000 eur každému ze žalobců. Francouzská společnost žalobu odmítá. Má zato, že vypracovala plán náležité péče plně v souladu s právními požadavky a francouzský zákon zavazuje společnosti pouze k přijetí “přiměřených” opatření. Opatření požadovaná žalobci jsou tak dle žalované společnosti nepřiměřená. Od roku 2016 skupina uplatňuje politiku sociálně-ekologického nákupu hovězího masa, obsahující postupy a kritéria pro schvalování národních dodavatelů hovězího masa pro všechny podniky společnosti, včetně identifikace přímého původu a požadavků na dodržování sociálně-ekologických kritérií. Mateřská společnost nepovažovala za relevantní zahrnout Kolumbii do svého plánu náležité péče s odkazem na to, že dosud existují pouze omezené informace zmiňující chov dobytka jako příčinu odlesňování v Kolumbii.

Závěr

Jádro sporu spočívá v určení, zda mateřská společnost porušila francouzský zákon o povinnosti náležité péče tím, že se prodejem výrobků podílela na odlesňování způsobeném chovem dobytka v chráněných oblastech dvou jihoamerických států na pozemcích původních obyvatel. Respektive, zda řádně kontrolovala původ prodávaného hovězího masa ve svém dodavatelském řetězci, tak, aby předcházela škodám na životním prostředí a porušování lidských práv. Zatím není možné posoudit vývoj sporu a případné procesní překážky, kterým budou žalobci ve francouzském soudním řízení čelit. Tento případ však již nyní ukazuje, jak zásadní mohou být pravidla o povinnosti náležité péče podniků v kontextu jejich dodavatelských řetězců, kde může docházet k systematickému porušování lidských práv a poškozování životního prostředí, včetně nepříznivých klimatických dopadů. Žalobci si vyhodnotili, že Francie může být příznivou jurisdikcí pro uplatnění nároků vzhledem k existenci bezprecedentního zákona o povinnosti náležité péče. Kromě francouzského zákona se žalobci rovněž opírají o pojem náležité péče v kontextu mezinárodního práva veřejného a dovozují, že společnosti mají povinnost předcházet známým rizikům, jakož i povinnost náležité péče vůči rizikům nejistým. Preventivní opatření musí odpovídat závažnosti a rozsahu rizika vzniku škody na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků. Navíc se jedná o první případ, kdy maloobchodní řetězec čelí žalobě kvůli odlesňování a porušování lidských práv podle francouzského zákona o náležité péči z roku 2017, a může osvětlit chápání dosahu dodavatelského řetězce s ohledem na “nepřímé nesmluvní subdodavatele” dceřiných společností. Žaloba napadá nedostatečnost opatření skupiny právě i v tom, že nebyla posouzena situace nepřímých zemědělských podniků v dodavatelském řetězci. Definice řetězce činností a dosah povinností společnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům na lidská práva a životní prostředí způsobeným obchodními přímými a nepřímými partnery patřily mezi hlavní třecí plochy mezi unijními institucemi a jednotlivými členskými státy při schvalování konečného textu evropské směrnice 2024/1760 o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Případ odráží rostoucí právní, finanční a reputační rizika, jimž podnikatelé čelí v důsledku svých činností přispívajících ke škodám na životním prostředí a změně klimatu. Soudní průběh budeme dále sledovat.

reklama