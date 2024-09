Neziskové organizace lesníků, zemědělců a ochránců přírody: Nový web myslivostudrzitelne.cz vyvrací dezinformace šířené o novele zákona o myslivosti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Stejně staré semenáčky dubu uvnitř oplocenky a mimo ni ukazují, že stromy v lese se obnovují, když jsou chráněné před přemnoženou zvěří.

Mediální prostor je v posledních týdnech opět zaplavován články a vystoupeními, které mají zabránit přijetí novely zákona, jež by mohla omezit další nekontrolované šíření spárkaté zvěře.Několik posledních let jsou hlášeny rekordní úlovky, ale i rekordní škody působené zvěří na polních a lesních kulturách, v sadech, ale i zahradách a veřejných prostranstvích měst a obcí. Výrazně narostly i pojistné události v důsledku srážek dopravních prostředků se zvěří. To svědčí o tom, že se situace již vymkla kontrole a potřeba řešení je stále naléhavější. Současná legislativa své možnosti již zjevně vyčerpala.

Proto přichází novela mysliveckého zákona a s ní i odpor hlasité části myslivecké veřejnosti, vedené Českomoravskou mysliveckou jednotou. Její argumenty jsou však postaveny především na mnoho let opakovaných polopravdách, neověřených tvrzeních a na překrucování reality.

Proto skupina vlastnických, profesních a odborných organizací hájících společně veřejný zájem spustila web, který uvádí fakta podložená důkazy a ukazuje, že myslivost lze provozovat udržitelně a vyváženě ve prospěch vlastníků pozemků, návštěvníků lesa i zvěře samotné.

Novela pro zdravou krajinu

V posledních desetiletích se početní stavy zvěře (zejména té spárkaté, jako jsou srnci, jeleni, mufloni, daňci a prasata) dostaly do velké nerovnováhy s krajinou, kterou společně – lidé i živočichové – využíváme. Zvěře je mnohem více, než je nyní pro naši krajinu a pro lesníky a zemědělce v ní hospodařící únosné. Současný systém fungování myslivosti je na mnohých místech České republiky nefunkční a neudržitelný.

Na nutnost změny dlouhodobě upozorňují nejen lesníci, zemědělci, ochránci přírody, pojišťovny, řidiči, ale i řada myslivců, zejména těch, kteří se zároveň podílí na správě lesů a zemědělských pozemků a udržují si tak potřebný nadhled.

Řešení současné neudržitelné situace má přinést novela zákona o myslivosti, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna.

Podpora vlastníků, zemědělců, lesníků i ochránců přírody

Za vznikem tohoto webu stojí zástupci sedmi významných neziskových organizací lesníků, zemědělců i ochránců přírody (Asociace soukromého zemědělství, Česká společnost ornitologická, Česká asociace pojišťoven, Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Pro Silva Bohemica, Spolek vlastníků honebních pozemků a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR), které se dlouhodobě zasazují o modernizaci současného systému, a které ve společné tiskové zprávě vyzvaly poslaneckou sněmovnu k přijetí novely zákona o myslivosti.

Konstruktivní dialog

Záměrem je vytvořit platformu, kde budou shromažďovány podložené informace a zdroje, které jsou pro téma myslivosti klíčové, a které umožní novinářské, odborné i laické veřejnosti snazší orientaci v tomto komplexním tématu. Nechceme kopat další příkopy ve společnosti a zbytečně polarizovat diskuzi, naší snahou je podpořit konstruktivní dialog založený na faktech a pomoci nalézt řešení současné neudržitelné situace. Správně a zodpovědně vykonávaná myslivost je klíčová pro postupné navrácení rovnováhy mezi zvěří a jejím prostředím.

Mýty a fakta

V souvislosti s novelou se rozhořela diskuse, ve které zaznívá (zejména od zástupců Českomoravské myslivecké jednoty) mnoho silně zavádějících informací a nepodložených obav. Ty, ve snaze odvést pozornost od podstaty problému a zabránit jakékoli podstatnější změně, přecházejí až ve strašení a vyhrožování. Naším záměrem je proto upozorňovat na souvislosti, které nedostávají ve veřejné diskusi dostatečný prostor, a vyvracet některé z mýtů, které se kolem novely zákona o myslivosti šíří.

Jaké jsou opravdu škody? Jak to chodí v zahraničí? Jaká je skutečná role vlastníků?

Chcete vědět, jestli opravdu novela způsobí zánik lidové myslivosti? Nebo jaká je situace v okolních zemích, které mají tolik diskutovanou minimální výměru honitby podstatně nižší, než je navrhována u nás, a přesto jsou honitby násobně větší? Jsou škody způsobené zvěří opravdu jen „v desítkách milionů?“ Jaké je reálné postavení naprosté většiny vlastníků půdy při snaze ochránit svůj i veřejný majetek?

Myslivost udržitelně přináší důkazy pro změnu

Na webu myslivostudrzitelne.cz se v sekci „Proč je nutná změna“ dozvíte, proč je třeba současný systém myslivosti změnit. V sekci „Kdo je pro změnu“ kdo a proč potřebu změny systému myslivosti podporuje a v části „Z médií“ pak najdete mediální výstupy, které se týkají současné diskuse o novele zákona o myslivosti. Čas na změnu nastal už dávno, nyní je třeba ji opravdu udělat. Jde o naše životní prostředí a budoucnost.

Asociace soukromého zemědělství

Česká společnost ornitologická

Česká asociace pojišťoven

Český svaz ochránců přírody

Hnutí DUHA

Pro Silva Bohemica

Spolek vlastníků honebních pozemků

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR



