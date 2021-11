Pavel Franc: Transformace energetiky a Modernizační fond se v Česku rozjíždí podivně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vedle celkové transformace ekonomiky je dnes velmi aktuálním tématem transformace energetiky a zejména její souvislost s Modernizačním fondem EU, který je financován výnosy z emisních povolenek. To je více než 150 miliard korun na 10 let. Dnes vidíme, že asi 250 firem, které za povolenky platí nejvíc a které dostávaly spoustu povolenek od státu zcela zdarma, si dobře pohlídalo, aby právě ony byly z Modernizačního fondu přednostně a bezprostředně financovány.Obáváme se tedy, že míra efektivity investic z Modernizačního fondu může být velmi nízká, protože česká vláda zatím jde cestou investiční a nikoli provozní podpory, která by byla daleko transparentnější a efektivnější. Investiční podpora není v tomto případě vhodný ani účinný nástroj pro zvyšování investic ze soukromých zdrojů.

Že ceny porostou se samozřejmě vědělo

Ceny povolenek ovšem závratně stoupají a podle mého názoru je směšné, jak se dnes všichni diví. Plynárenský sektor vydává zprávy, jak je šokován, ale o tom, že ceny povolenek stoupnou, museli vědět, když jsme o tom věděli i my. Když se někdo v této oblasti pohybuje dlouho, tak ví, jaký bude mít nastávající situace průběh.

Před pěti lety se mělo za to, že povolenky jsou k ničemu. Ale od té doby nastala očekávaná změna. Teplárny měly být víc proaktivní, měly něco dělat. Teď se jim to vrací, přestože dostávají přednostní přístup k výnosům z prodeje povolenek. Takto by se to nemělo dělat, to neměl být cíl. I proto jsme pozadu v transformaci.

Modernizace pro uhlobarony

Co se týká přímo praxe využívání Modernizačního fondu, rozjel se v českých podmínkách velmi podivně. Jeho část, kde je nejvíc peněz, byla otevřena jen na kraťoučké období dvou měsíců, od listopadu 2020 do ledna 2021, jako tzv. předregistrační výzva. Kdo se nepřihlásil s projektem, nemohl do dalšího kola. Věděla o tom jen velice úzká skupina podnikatelů, samozřejmě ČEZ a uhelné firmy.

Naší úlohou ve Frank Bold bylo intenzivně informovat všechny naše klienty i další potenciální zájemce a pomoci jim s registrací, aby vůbec měli šanci se zapojit. Proteklo přes nás kolem 1000 přihlášek různých projektů. Tím byl Státní fond životního prostředí nemile zaskočen. To nebylo zamýšleno. Nevěděli, co s tím, a vydávali různá rozporuplná prohlášení. Nakonec to přece jen nastavili tak, aby preferenční zacházení dostaly firmy, které jsou největšími původci znečištění.

Do detailních podmínek výzev Evropská komise nemluvila. Ostatním uchazečům bylo tedy řečeno, že se mají hlásit později, protože příležitostí bude dost. Ale přesné podmínky dalších dotačních titulů nejsou jasné. Míra nejistoty je obrovská.

Chybí plán

Jestli něco dělá státní aparát v Česku špatně, pak je to tato netransparentní, chaotická a nekoncepční příprava dotačních kol. Žádný strategický plán energetické transformace neexistuje. Na první pohled je vidět, jak státní aparát reaguje na spoustu vlivů ze všech stran; čím větší firma, tím větší vliv. Podle toho to pak vypadá. Sledujeme kalné české vody, kde mezi sebou bojují zájmové skupiny, které se chovají jako smečky připravené urvat pro sebe co mohou, bez ohledu na celek. To je, řekl bych, zoufalství české společnosti. Tahle praxe z 90. let a dob ještě dávnějších se ve společnosti dlouhodobě propisuje.

Nakonec to vidíme, když přijde taková rána jako covid. Nejvíce proinvestovaných peněz v EU, největší dluhy, nejdéle zavřené školy a nejvíc mrtvých. Státní správa je v dezolátním stavu. Je neefektivní a nikdo ji nereformuje. Státní aparát není zvyklý sloužit veřejnému zájmu a být prospěšný lidem a podnikům. To se musí změnit, jinak se nikam neposuneme.

