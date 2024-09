Pavel Franc: Příliš hlučná komunikace, aneb zase ti aktivisti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Koncem srpna Frank Bold Advokáti uspěli u Krajského soudu v Brně, když zastupovali obec Troubsko a městskou část Brno - Bosonohy ve sporu o nadměrný hluk z dálnice D1 a silnice II/602, kterými obyvatelé těchto obcí trpí. Pro představu - hluk pro ně je tak intenzivní jako kdyby váš soused neustále vrtal do zdi.Kdyby se úřad, tady konkrétně Krajská hygienická stanice, chovala tak jak jí zákon ukládá, přikročila by k naprosto realistickým nápravám – v případě Troubska a Bosonoh k vybudování efektivnějších protihlukových zábran, či ve vybraných úsecích k omezení rychlosti tak, jak to známe třeba z Německa. Nikdo neříká „zastavme provoz na dálnici“, naopak říkáme za naše klienty „jednejte v souladu se zákonem, využijte své kompetence a zaveďte realistická technická opatření, která nám pomohou, ale neomezí ani obecný zájem (kvalitní dopravní infrastruktura)“.

Oč vlastně v tomto sporu jde? A co je na něm skutečně nejvíce alarmující?

Jednoduše o selhání právního státu a jeho institucí. Těch, které mají vykládat legislativu a vydávat správní rozhodnutí v souladu s ní. To se v případě Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje nestalo. Postupovala nezákonně, když ani po podání podnětu k řešení nadměrného hluku z obou komunikací nezahájila správní řízení, směřující k omezení hlučnosti.

A to je, co mě osobně v Česku vadí a co často stojí za naší českou velkou neefektivitou.

Kdyby totiž úřady vždy dodržovaly, co jim ukládá legislativa, a nehledaly pohodlná řešení, nebo se nezbavovaly odpovědnosti, vypadala by spousta věcí u nás jinak – například v dopravním kontextu bychom už dávno nenadávali (oprávněně) při každé letní cestě na jih Evropy v kolonách u Mikulova na neexistující propojení na rakouskou dálnici, nebo v opačném směru při cestách na Svitavy, či jako obyvatelé průjezdních a okolních obcí na negativní vlivy proudících aut a kamionů. Stačilo by efektivně a ohleduplně hledat řešení a ne se snažit velkopansky prosazovat nesmyslná a neefektivní řešení.

Máme pobočku v Polsku a tak z vlastní zkušenosti mohu říct, že u našich severních sousedů je běžné, že pokud se instituce nechovají, jak jim právní stát ukládá a soud tuto skutečnost potvrdí, není téměř myslitelné, že takové rozhodnutí nerespektují. Všimli jste si? V Polsku se za posledních 10 let dopravní infrastruktura výrazně zlepšila. Nám v tomto srovnání ujel vlak.

To nejsou dva nezávislé jevy, to jsou jen dva projevy téhož – pokud máte fungující instituce a lidi, pak soudy jsou připraveny trestat nezodpovědná a nelegální rozhodnutí úřadů a úřady jsou zvyklé jednat rychleji a efektivněji než u nás.

