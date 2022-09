Pavel Franc: ESG jako další papírování? Naopak benefit pro firmy

Jaroslav Řezáč 3.9.2022 08:21

nejdříve musíme všichni spotřebovávat méně....není možné žít společensky zodpovědně a rabovat všude kolem sebe. Společenská zodpovědnost je i zodpovědnost za život a živočichy kolem nás. Jenže to má takový háček, nejdříve musíme přežít....a pokud vím, lidi se auty neživý ale potravinami, těmi potravinami, které získáváme z přírody. Jen jsme to získávání potravin vylepšili na tolik, že už je vyčerpaná a to je to, co zažíváme dnes. VYČERPANOST ZDROJŮ. Lidi si musí především uvědomit, že nejbližší pomocnou ruku najdou na konci své paže a spoléhat na sebe a schopnosti porozumět přírodním a přirozeným procesům. VRÁTIT SE ZASE NA STROMY V NAŠEM PŘEBUJELÉM SVĚTĚ SPOTŘEBY není tak špatné.

