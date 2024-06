Pavel Franc: Udržitelné Česko? Cestu k němu musí hledat experti i byznys

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Bold Future Ilustrační snímek.

Nacházíme se uprostřed klimatické i energetické krize, navíc s válečným konfliktem na Ukrajině za zády. To vše má přímý dopad také na českou ekonomiku. Její transformace na udržitelnou nejen po stránce environmentální, ale také po ekonomické a bezpečnostní, se stává nezbytnou.Zdaleka už se nejedná pouze o názor expertů - stále častěji si nutnost tohoto přechodu uvědomují také samosprávy a především byznys, který bude velkým hybatelem změn. Aby jich bylo možné dosahovat, je zásadní se propojovat, sdílet příklady dobré praxe a know-how napříč společností.

Letos jsme se proto už podruhé rozhodli příležitost k vzájemnému setkání a sdílení vytvořit na druhém ročníku konference Bold Future, tentokrát s dodatkem Konference o udržitelné budoucnosti Česka. Právě o ni se totiž jedná. Jsem rád, že pozvání k diskuzi přijala řada zajímavých řečníků včetně čelných politických představitelů jako je ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček a inspirativních zástupců byznysu jako je investorka Silke Horáková z Albatros Media a Tillia Ventures, ředitel Solární asociace Jan Krčmář nebo Michal Kadera, ředitel pro vnější vztahy ve Škoda ČR.

Už před dvěma lety jsme se na prvním ročníku této konference shodli, že nutným řešením stability a bezpečnosti v Evropě jsou obnovitelné zdroje. Kromě této shody, ke které jsme po mnoha letech dospěli už i my v Česku, se od začátku války na Ukrajině dostává do popředí další klíčové téma - bezpečnost.

Klást důraz na obnovitelné zdroje do budoucna totiž nebude stačit, pokud je budeme stavět za pomoci totalitních režimů, ať už se jedná o Rusko, Čínu nebo mnohé další. Dohlédnout na to, abychom s nimi nespolupracovali přímo ani prostřednictvím dodavatelských řetězců evropských firem, je velkou výzvou pro celou Evropskou unii. Věřím ale, že kde je vůle a transparentní pravidla pro to, jak takovému chování zamezit, tam je i cesta.

Na prvním ročníku Bold Future, který jsme pořádali před dvěma lety, jsme se ptali, jak může být udržitelnost cestou pro efektivnější správu a byznys. Teď je na čase zjistit, jaké kroky podniknout, abychom restartovali Česko udržitelně, inspirovali se celosvětovými trendy a dokázali odvrátit hrozby a využít největší příležitosti pro Česko a Evropu, které se nabízí.

Bold Future 2024: Konference o udržitelné budoucnosti Česka Hlavní část konference letos nabídne více než čtyřem stovkám účastníků inspirativní prezentace a panelové diskuze nejméně dvaceti osobností. Na hlavní program navážou tři paralelní expertní bloky hlouběji zaměřené na konkrétní témata z vybraných oblastí: ESG reporting, obnovitelná energetika, real estate a podpora udržitelného rozvoje měst a obcí ve spolupráci s developery. Na specializovaných workshopech a mastermind setkáních budou odborníci i zástupci firem a samospráv sdílet aktuální know-how přímo z praxe. Konferenci pořádá expertní skupina Frank Bold už 12. listopadu 2024 v Kongresovém centru v Praze. Kompletní program a bližší informace najdete na www.boldfuture.cz. Prodej early bird vstupenek odstartoval 22. 5. 2024 a potrvá do začátku září nebo do vyprodání limitovaného počtu zvýhodněných lístků.

