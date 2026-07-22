Petr Palacký: A to jste ho, proboha, nemohli v těch vedrech zalívat?
Bohužel se setkáváme a budeme setkávat s tím, že nám budou odcházet stromy oslabené vlivem předchozího poškození, stromy vysazené v rámci totálně zfušovaných projektů (park Maxe van der Stoela a park Marie Terezie) či některé druhy stromů, které se bohužel ve stresových podmínkách příslušných lokalit nedokážou uchytit (vrby na Puškiňáku anebo obecně ve městě břízy bělokoré). Bez ohledu na probíhající zálivku.
Nechci být nějak zatrpklý na ty z vás, kteří nám kvůli údajně nedostatečné zálivce spíláte. Ano, věc je většinou složitější, než by se z laického pohledu zdálo. Ale moc si vážím vašeho zájmu o své okolí. Ukazujete tím, že vám na zeleni ve městě záleží.
Když jsem před třemi lety zaváděl v Praze 6 projekt adopce stromů, jednou z motivací bylo rovněž to, abychom tenhle zájem občanů o stromy dokázali produktivně usměrnit. Protože v některých případech jsou dlouhodobé problémy stromů dané už chybami přímo při výsadbě (špatná volba druhu stromu, špatná volba stanoviště) a nezřídka se to týká tzv. guerilla výsadeb, tedy stromků "živelně" vysazených občany bez vědomí úřadu. Kaštanovník z partnerského města sice nebyl vysazen živelně, ale při jeho výsadbě se některé chyby opakovaly.
Na podzim zkusíme na místě dnes odstraněného kaštanovníku vysadit nový, tentokrát ale sazenici nenecháme dovážet přímo z Roncegna Terme, nýbrž ji zajistíme "klasickou" dodavatelskou cestou. Věřím, že to naši italští přátelé pochopí.
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