https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-palacky-a-to-jste-ho-proboha-nemohli-v-tech-vedrech-zalivat
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Petr Palacký: A to jste ho, proboha, nemohli v těch vedrech zalívat?

22.7.2026 | Petr Palacký |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Palacký
Kaštanovník setý z našeho italského partnerského města Roncegno Terme měl bohužel dlouhodobé problémy už od doby výsadby. Vysazený stromek byl příliš malý a nesprávně zapěstovaný. Stromek byl poškozen u báze kmene a z této rány se postupně rozšířila nekróza, která strom dlouhodobě oslabovala. Strom byl vystavován dalším stresovým faktorům, jako bylo působení psí moči nebo negativní vlivy vyplývající z exponovaného místa na Kulaťáku. Osobně mám podezření, že někdy v minulosti se k tomu přidal i vandalismus. Pracovnice z našeho odboru stromek nechávaly narovnávat, byla doplněna ohrádka proti psí moči. A samozřejmě, zálivka probíhala.
 
Klimatická změna vyvolávající dosud bezprecedentní nárůst letních teplot i zásadní změny hladiny spodní vody bohužel vede k tomu, že některé stromy na svém místě nedokážou vydržet. Bez ohledu na to, že jsou pravidelně a v dostatečné míře zalévány.

Bohužel se setkáváme a budeme setkávat s tím, že nám budou odcházet stromy oslabené vlivem předchozího poškození, stromy vysazené v rámci totálně zfušovaných projektů (park Maxe van der Stoela a park Marie Terezie) či některé druhy stromů, které se bohužel ve stresových podmínkách příslušných lokalit nedokážou uchytit (vrby na Puškiňáku anebo obecně ve městě břízy bělokoré). Bez ohledu na probíhající zálivku.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Palacký

Nechci být nějak zatrpklý na ty z vás, kteří nám kvůli údajně nedostatečné zálivce spíláte. Ano, věc je většinou složitější, než by se z laického pohledu zdálo. Ale moc si vážím vašeho zájmu o své okolí. Ukazujete tím, že vám na zeleni ve městě záleží.

Když jsem před třemi lety zaváděl v Praze 6 projekt adopce stromů, jednou z motivací bylo rovněž to, abychom tenhle zájem občanů o stromy dokázali produktivně usměrnit. Protože v některých případech jsou dlouhodobé problémy stromů dané už chybami přímo při výsadbě (špatná volba druhu stromu, špatná volba stanoviště) a nezřídka se to týká tzv. guerilla výsadeb, tedy stromků "živelně" vysazených občany bez vědomí úřadu. Kaštanovník z partnerského města sice nebyl vysazen živelně, ale při jeho výsadbě se některé chyby opakovaly.

Na podzim zkusíme na místě dnes odstraněného kaštanovníku vysadit nový, tentokrát ale sazenici nenecháme dovážet přímo z Roncegna Terme, nýbrž ji zajistíme "klasickou" dodavatelskou cestou. Věřím, že to naši italští přátelé pochopí.

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foto - Palacký Petr
Petr Palacký
Autor je radní pro životní prostředí a klima na Praze 6, je členem Strany zelených.

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SV

Slavomil Vinkler

22.7.2026 07:33
Je docela pravděpodobné, že poškození vzniklo sečením trávy strunovou sekačkou. To je velice častá smrt mladých, zejména jehličnatých stromů.
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