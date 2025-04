Petr Stýblo: Nejčastěji sesbírané odpadky v přírodě – PET lahve a plechovky. Zálohování by to změnilo

Zdroj | ZO ČSOP Dolní Roblín Typické složení odhozených odpadků vypadá takto. Fotografie ze sobotního Ukliďme svět v Karlickém údolí.

Hlavní jarní termín nejstarší celostátní úklidové kampaně Ukliďme svět potvrdil, co už se dávno ví, totiž, že nejčastějšími odpadky v přírodě jsou dnes obaly od nápojů - plechovky a plastové lahve. Historické zkušenosti dobrovolníků v Ukliďme svět ukazují, že zavedením zálohování těchto obalů by tento druh odpadu z naší krajiny zmizel. Podobně jako se dnes už skoro nikde nepovalují kovy či skleněné lahve.Za 33 let trvání Ukliďme svět se struktura nalézaných odpadků – litteringu i černých skládek výrazně proměnila. Zpočátku co do objemu převažovaly odhozené kovové předměty či elektrické spotřebiče, sklo včetně nejrůznějších lahví a pneumatiky.

PET lahve a jiné plastové výrobky se ve velkém objevily až na začátku tisíciletí, plechovky od nápojů ještě mnohem později. Dnes už plastové lahve a nápojové plechovky místy tvoří až 90 % objemu všech pohozených odpadků.

Nebylo by tomu tak, kdyby naši poslanci byli ochotní zavedení zálohování těchto produktů podpořit. Návrh od vlády na stole mají, ale současný stav jim asi vyhovuje více? Možná by nebylo špatné, kdyby pro jednou popadli pytel a rukavice a spolu s tisícovkami dobrovolníků Ukliďme svět poznali realitu v naší krajině a přírodě? To koneckonců může udělat každý.

Úklidy pokračují. O tom, jak se zapojit do akcí Ukliďme svět se lze dočíst na https://uklidmesvet.cz

