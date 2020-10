Petr Stýblo: Vláda se v pondělí chystá schválit kanál Dunaj – Odra – Labe!

Pavla Žídková 2.10.2020 17:49 Reaguje na Jan Šimůnek

Něco tak stupidního v době všeobecného sucha (nebo minimálně velkých srážkových výkyvů) může hájit jen ten chorý člověk na Hradě. Co je na tom pozitivního? Že se zničí poslední zbytky něčeho, co aspoň trochu funguje, tedy vodní toky? Dopadne to stejně jako podpora železnice - přes všechny snahy se podíl přepravovaných nákladů po železnici nezvyšuje, protože překládací stanice nikdo nechce ani povolit, ani se nedá dosáhnout pružnosti a dostupnosti silniční dopravy. Ani se nedá domyslet, co by se dosáhlo projektem za stovky miliard, který je už od počátku nefunkční a poškozující životní prostředí. A to nejsem ekoterorista, naopak proti nim často bojuji.



