Martin Mach Ondřej: Kanál Dunaj-Odra-Labe není věc, která usnula a spí. Jen se o ní mlčí

Ve čtvrtek 17. září se v Polsku setkaly česká a polská delegace a hovořily o možnosti propojit obě země šedesátikilometrovým kanálem na řece Odře. Polské ministerstvo i tamní média o setkání otevřeně hovoří jako o součásti příprav kanálu Dunaj-Odra-Labe . Není to nijak překvapivé, Polsko tomuto projektu věří a prosazuje jej. Jenže české ministerstvo dopravy jednání rámuje ryze jako lokální záležitost, jako šedesát kilometrů kanálu na řece Odře. Proč každá strana prezentuje jednu akci s jiným akcentem?

Důvodem může být to, že v Česku projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe sklízí silnou veřejnou kritiku. Ochránci přírody dlouhodobě upozorňují na škody, které by kanál způsobil na českých řekách a cenné přírodě. Proklamované socioekonomické přínosy byly zpochybněny a záměr není zmíněn ani v předběžné verzi Národního investičního plánu. Na české straně se kanál Dunaj-Odra-Labe i kvůli ceně odhadované nad pět set miliard korun může jevit jako procesně pohřbená záležitost. Jako věc, která usnula a spí, pokud už rovnou neumřela.

Ministerstvo dopravy popisuje, že se v Polsku projednávalo splavnění Odry, které má místním pomoci od znečištěného ovzduší a sloužilo by i jako ochrana před povoděními. Šedesátikilometrový kanál, propojující Česko a Polsko, je podle ministerstva dopravy momentálně realisticky zcela proveditelný. A přestože o kanálu Dunaj-Odra-Labe není nikde ani slovo, při rozhovoru se zástupci ministerstva po chvíli vyplyne, že kanál na Odře je tou ekonomicky nejvýhodnější součástí kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zjevně je tu strategie nedráždit kobru bosou nohou a pokud má něco souvislost s kanálem Dunaj-Odra-Labe, pak se o tom raději vůbec nemluví.

A vcelku je to pochopitelné, protože kanál Dunaj-Odra-Labe není zrovna věc, která by - abych tak řekl - měla podporu široké veřejnosti. A tak, když se činí nějaké kroky směrem k přípravě projektu, pak se o nich prostě nemluví. Kanál na Odře je lokální záležitost, byť naši sousedé Poláci ho vidí v mnohem širší perspektivě.

A byť by se mohlo zdát, že kanál Dunaj-Odra-Labe spí, podle informací Ekolistu by se v dohledné době měla vláda kanálu věnovat a projednat nejen oderskou větev, ale i pokračování projektu jako celku. O tom, že je záměr stále živý, měla být informována i Evropská komise. Ve hře je zřejmě možnost získat na kanál Dunaj-Odra-Labe či jeho části finance z Evropské unie s tím, že kanál Dunaj-Odra-Labe pomáhá plnit závazek Green Deal a měl by být součástí Transevropské dopravní sítě.

Ale ať už je to jak chce, debatě o kanálu Dunaj-Odra-Labe by prospělo, kdybychom o jeho přípravách slyšeli. Je to lepší, než když se o nich nemluví.

