Platforma proti hlubinnému úložišti: Mezi schválenými návrhy hospodářského výboru požadovaný souhlas obcí s úložištěm chybí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | IAEA Imagebank / IAEA Imagebank / Flickr První úložiště jaderného odpadu na světě ve finském Onkalo, ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hospodářský výbor Parlamentu dnes projednal „ Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu “. Poslanci výboru odhlasovali svoji podporu několika úpravám, které v případě přijetí na plénu z pohledu obcí vylepší vládní verzi. Avšak návrh na souhlas dotčených obcí s umístěním úložiště, který by zajistil respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i atomový zákon, mezi nimi není. Naopak by podle poslanců mělo dojít k omezení původně navrhované role Parlamentu spolupodepsat se pod rozhodnutí o umístění stavby konečného hlubinného úložiště.Požadavek obcí na spolurozhodování o tak mimořádné stavbě je princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých zemích a rozhodně pak v těch, kde již pokročili v povolování úložiště, jako je Finsko nebo Švédsko. Finsko i další státy navíc do rozhodnutí o úložišti rovněž zapojují své parlamenty.

V České republice představitelé obecních samospráv reálně nemají příliš možností, jak obhajovat zájmy svých občanů při rozhodování státu o úložišti, které výrazně zasáhne do života jejich i mnoha budoucích generací. Posílení jejich práv by mohlo pozitivně posunout dnešní silně kontroverzní proces. Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti vnímají chybějící skutečné posílení práv obcí, jako nesplnění slibů, které tato vláda dala.

Pozitivně naopak vnímáme hospodářským výborem podpořené návrhy na možnost dalších kompenzací nad rámec atomového zákona pro vybrané obce (návrh předsedy výboru Adamce), požadavek na vyjádření Ministerstva životního prostředí, ale i občanů dotčených obcí k finálnímu výběru (návrh poslankyň Opltové, Decroix, Ochodnické a Mádlové) či prodloužení některých nesmyslně krátkých lhůt (návrhy všech výše zmíněných).

Dotčeným samosprávám se rovněž nelíbí, že Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) spustila proces povolování průzkumných území pro geologické práce před tím, než byl zákon přijat. Tato správní řízení tak proběhnou podle dnes platných zákonů a ne podle projednávaného zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Výbor pro životní prostředí se bude „Návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“ věnovat na své schůzi 29. června 2023.

Antonín Seknička, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti, řekl: „Přestože poslanci hospodářského výboru podpořili konkrétní pozitivní návrhy zlepšující vládní návrh zákona o úložišti, stále nám zásadně chybí splnění slibů o účinném zapojení obcí do procesu rozhodování o hlubinném úložišti. A bohužel i ze spolurozhodující role Parlamentu se může stát jen čistě formální zapojení bez vlivu na vládní rozhodnutí. Poslanci ale stále mají šanci potřebné změny provést.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 56 členů (39 obcí a měst a 17 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.

reklama