Platforma proti úložišti: Otevřený dopis vládě jako připomínka jejího programového prohlášení k jadernému úložišti

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO Ilustrační snímek.

Vážený pane premiére,obracím se na Vás a na ostatní ministry Vaší vlády za samosprávy i obyvatele z měst a obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a natrvalo tak proměnit naši budoucnost. Platforma proti hlubinnému úložišti, které jsem nyní mluvčím, sdružuje 52 obcí a spolků z těchto státem vytipovaných lokalit.

Ve středu 11. ledna máte na programu jednání vlády hned několik bodů, které na dlouhou dobu předurčí, jak se bude vyvíjet budoucí spolupráce mezi státem a našimi obecními samosprávami. V první řadě je to „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“. Tedy zákona, který by kromě jiného i podle programového prohlášení Vaší vlády měl posílit práva dotčených obcí při rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Žel návrh, který je veřejně přístupný v databázi připravované legislativy o/Dok je tentýž návrh, který připravil již předchozí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten zcela odmítl připomínky obcí, že navržená míra jejich zapojení do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je nedostatečná a nemůže zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je ostatně požaduje i nový atomový zákon.

Připravený návrh si zaslouží zásadní přepracování. Jestliže je pro Správu úložišť radioaktivních odpadů a mnohé další inspirací Finsko, které již hlubinné úložiště staví, pak se lze poučit i ve finském legislativním řešení, které respektuje názor dotčených obcí. V příloze si Vám dovoluji zaslat právní analýzu, zpracovanou pro Platformu proti hlubinnému úložišti, která se věnuje nejen posouzení návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, ale také finské právní úpravě a její dobré praxi.

Na jednání vlády byste také mohli rozhodnout o přípravě urychlení zprovoznění hlubinného úložiště do roku 2050 v souvislosti s dopady Nařízení Komise o Taxonomii EU pro oblast jaderné energetiky. Velmi nás znepokojuje, že Správa úložišť radioaktivních odpadů navrhuje zkrátit plánované geologické práce a vybrat finální lokalitu na základě zjevně neúplných geologických dat již v roce 2028. Hluboké vrty a experimenty v nich mají být klíčové pro zjištění vhodnosti lokality a jsou podle České geologické služby naplánované na sedm let. Zkracování je tak rizikem pro dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště. Nehledě na slib daný v Programovém prohlášení Vaší vlády, že: „Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v ČR“.

Vážený pane premiére, zvažte prosím, zda není vhodný čas změnit přístup minulých vlád a zodpovědných ministrů k našim městům a obcím, jejichž obyvatelé mají nést „dědictví“ po provozu jaderné energetiky v České republice. Na hledání vhodného legislativního zakotvení jsme připraveni spolupracovat.

S úctou jménem Platformy proti hlubinnému úložišti

Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

