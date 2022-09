Radek Drahný: Skládky dřeva nejsou dětské prolézačky!

Lukas B. 10.9.2022 08:20

přesně tak. hromada dřeva je to nejnebezpečnější, s čím se rodina v tuzemské přírodě může setkat. syrové klády na hromadě mají okolo půl tuny na kubík hromady, a když se dají do pohybu, tak převálcují a rozdrtí lidské tělo na kaši. jakkoli jsou poskládány šikovným strojníkem stabilně, tak se propadají do měkké půdy, kroutí od vysychání atd., a někdy visí na vlásku a do pohybu je uvede i malé dítě.

děsím se toho, že jednou dojde k neštěstí a následnému soudu, a má to potenciál výrazně zasáhnout do "tereziánských" práv volného pohybu krajinou.

