Radek Kubala: Pojišťovny téměř neřeší plyn a ropu. Pokud to nezmění, dopadům klimatické krize se nevyhneme

I vlivem ruské agrese na Ukrajině jsme se ocitli na klíčové křižovatce, ze které se můžeme vydat buď cestou do klimatické katastrofy, nebo naopak k čisté a udržitelné budoucnosti. Pojišťovny budou při rozhodování hrát klíčovou roli. Dosud však téměř žádná z nich neřeší plyn a ropu, ačkoliv podle vědců musíme s fosilními palivy skončit co nejdříve. Takové jsou hlavní závěry reportu s názvem Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody? , který ve čtvrtek 28. dubna vydala platforma Re-set.Většina pojišťoven již odmítá pojišťovat uhelnou infrastrukturu. Během loňského roku oznámily například Allianz, Kooperativa i Generali ukončení pojišťování uhelných elektráren ČEZu i Sev.en Energy. V otázce plynu a ropy však pojišťovny i nadále selhávají. Z šesti největších pojišťoven operujících v České republice se tímto tématem zabývají jen dvě. Dle zjištění reportu navíc pojišťovna Allianz doslova vlastní tuzemské plynovody Gazela a Antilopa, které do České republiky přivádějí plyn z Ruska.

Z naší analýzy vyplývá, že žádná z pojišťoven nemá plynovou a ropnou politiku, která by odpovídala závažnosti klimatické krize. Alespoň nějakou politiku mají pouze Generali a ČSOB pojišťovna, ale i ty jsou velmi slabé. Plyn a ropa přitom výrazně přispívají k prohlubování klimatické krize. Navíc skrze jejich prodej financuje ruský prezident Putin svou agresi na Ukrajině. Pojišťovny dnes rozhodují, jestli budeme i nadále krmit fosilní monstrum – například skrze stavbu nových plynových elektráren – nebo půjdeme cestou míru a udržitelnosti.

Report hodnotil plynové, ropné a uhelné politiky šesti největších pojišťoven operujících v České republice, tedy konkrétně Allianz, ČPP, ČSOB pojišťovny, Generali, Kooperativy a Uniqa. Pojišťovny mohly získat až čtyřicet bodů: třicet za propracovanou plynovou a ropnou politiku a deset za kvalitní uhelnou politiku. Nejvíce bodů získaly postupně ČSOB pojišťovna (14), Generali (13), Allianz (11), Kooperativa, ČPP (obě 7 bodů) a nakonec Uniqa (6 bodů).

Jak je vidět, žádná z pojišťoven nedosáhla v našem hodnocení ani poloviny možných bodů. Oceňujeme, že většina z nich už odmítá pojišťovat uhelnou infrastrukturu. Je však ostudné, že nadále udržují při životě plynový a ropný průmysl, který dnes a denně ohrožuje životy miliony lidí. Požadujeme, aby pojišťovny přidaly ve snaze chránit klima a odmítly pojišťování všech nových plynových a ropných projektů.

Report má sloužit zejména jako zpětná vazba pro pojišťovny, ale také jako nástroj k nastavování strategií pro české klimatické hnutí. Otázkou klimatu a finančních institucí se v České republice od loňského roku zabývá koalice Zastavme špinavé prachy, která od 6. do 10. června pořádá druhý ročník akčních dnů proti špinavému pojištění.

