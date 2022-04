Radek Kubala: Mateřská společnost Komerční banky se stahuje z Ruska a její akcie hned posílily

Svatá Prostoto 13.4.2022 14:59

Boha jeho, to je zase úchylárna.



Abstrahujme od odchodu z Ruska, který je jedině dobře. Ale současně zcela přirozeně roste, a to to zejména ze strany zemí EU, tlak na zvýšen produkce fosilních paliv (ropa+plyn) z ostatních destinací. To v řadě případů nepůjde bez značných investic. Takže pointa článku je totál ptákovina, v dnešní době právě z důvodu zajištění energetické bezpečnosti Evropy (ale ten tlak je třeba i v USA) je nezbytné podporovat investice do těžby ropy a plynu.

To je prostě ve střednědobém horizontu nutnost. Sice bohužel, ale prostě je.

