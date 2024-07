Vysadit víc stromů v lesích proti klimatické změně stačit nebude. Podle vědců by mohla pomoci asistovaná migrace dřevin

Josef Střítecký 25.7.2024 17:30

Prezentovaná myšlenka je jistě zajímavá, ale vidím ji jen jako hru s modelem. Obávám se, že některé provenience z jihu Evropy by mohly lépe odolávat suchu, ale jen s obtížemi se budou vyrovnávat s našimi pozdními květnovými mrazy. "Nová studie odhaluje, že pouhé navýšení výsadby stromů v Evropě nebude stačit k účinnému boji proti změně klimatu". Toto vyjádření je stoprocentní pravda. To podtrhuji. Omezuje se ale jen na opatření v Evropě, jako kdyby byla Evropa izolovaná od globálu. Takže v rámci takového "ostrovního řešení" zase "věda" informace integruje "do pokročilých modelů". Podle mne je takové zadání problematické, až zbytečné. Čtvrt stolení jsem se s kolegy zabýval zalesněním degradovaných pastvin, řešením usilujícím o částečnou eliminaci rozšiřování odlesněných ploch na několika kontinentech. Proto zde mohu s plným přesvědčením psát, že je lepší zalesňovat nejen přehřívanou Afriku, ale i další, extenzivní pastvou degradované, pozemky všude po světě. A i když toho uděláme hodně, stejně je tempo odlesňování o řády vyšší. Vnímám to tak, že si v Evropě žijeme s klapkami na očích. Zabýváme se jen důsledky toho, co se už stalo, a co se stále intenzivně děje, řešíme si naši evropskou zahrádku, a odmítáme si připustit, že příčina oteplování vzniká tam, kam nemáme vůli pohledět, kam se nám nechce věnovat úsilí, ani zdroje. Studie nám ale dává pocit, že jako Evropané něco děláme, a tak aspoň máme čisté svědomí.

Odpovědět