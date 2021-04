Richard Brabec: Vyzývám všechny poslance: neohrozte existenci nejcennějších částí naší přírody

Miroslav Vinkler 29.4.2021 09:10

Ta situace je skutečně špatná.



Nejdříve účelově odřezány spolky od většiny správních řízení, kde se jedná o zásahy do krajiny (novela stavebního zákona) , potom ostudné rozhodnut Ústavního soudu, který to svinstvo potvrdil (8:7 poměrem hlasů).



Teď už jenom "upravit" nový zákon, aby se ochrana přírody přesunula do pravomoci developerů na stavebních úřadech.



To je horší než v banánových republikách . Je to hrůza, je to děs. Popření všeho,co po pádu komunistů bylo na ochranu životního prostředí legislativně uděláno. Jestli tohle projde tak na celou ochranu ŽP seru.

(promiňte vulgarismus, ale výstižnější výraz jsem nenašel)



