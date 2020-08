Richard Brabec: Reakce na vyjádření paní poslankyně Balcarové k modelu Zdoňov

Miroslav Vinkler 27.8.2020 06:37



Tentokrát ministr Brabec střelil kozla ! Snad pod dojmem, že se jedná o pouhý Ekolist , podlehl klamu, že lze napsat cokoli a čtenář mu to zbaští.



Nejdříve projekt pochválí "nedá se upřít odborný i osvětový potenciál" , aby vzápětí Ing.Malíkovi vyčetl "autor modelu však zatím neuměl najít nebo vytvořit konkrétního "zákazníka".

Milý pane ministře, jak to tak má udělat ? Má jako Švejk vyrazit do Č.Budějovic za regimentem a po cestě /ve svém volném čase/ vykřikovat "Peníze na projekt ! Mám to domluvený! "



Být na vašem místě , tak mu alespoň dám šanci , aby se předvedl s podporou ministerstva. Uzavřít smlouvu na dobu určitou /rok -dva roky/ , aby měl zajištěnou obživu a mohl dotáhnout konkrétní projekty k profinancování na MŽP. Sám bych mu mohl hned dát dva tipy po okolí.

To by udělal SKUTEČNÝ ministr životního prostředí , my však máme ministra alibistu.



Pak už jen ve zkratce - "Jako jakési zaklínadlo pak vnímám ...že realizaci počinů brání kompetenční spory Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. To je už takový přežitek, kterým se ohánějí opoziční politici..."

Schválně - jak dlouho se dělala slavná "protierozní vyhláška" ? 6 roků a více , je správná odpověď a důvodem byly pouze spory MŽP x MZe .



A naposledy . Vámi v závěru vychvalovaná " Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" , je akademické dílko podle kterého nikdo a nic v praxi nepředvedl.

Slůvkem "dílko" se vůbec nechci dotknout autora Ing. Karla Drbala, Ph.D., ale vrcholných politiků-ministrů, kteří když hrozí nějaký průser nechají něco rychle vyrobit a nebo znovuobjevit , aby veřejnost uchlácholili a namazali jí med kolem huby.



Buď změňte svůj přístup k podpoře dobrých věcí , anebo nepište články, které jak prokázáno výše, jsou mimo realitu.





Odpovědět