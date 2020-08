Dana Balcarová: Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat

Lukáš Kašpárek 7.8.2020 07:36

Pan Malík je vzácná osoba, kterých v ČR moc není a jeho aktivity by zasloužili mnohem větší pozornost a hlavně podporu ze strany státu. Současná vláda se ale chová jako uražená kráva, které velice vadí, že jí "někdo fušuje do PR aktivit" a dokonce se snaží dělat něco dobrého.... v ČR se prostě úspěch neodpouští....



Vláda má jiné úmysly s tématem vody a to je zneužití tohoto tématu k páchání prasáren typu přehrady, různé kanály a podobné vlhké sny některých postkomunistických hovad jako je Zeman....



Když tedy někdo přijde s tím, že voda v krajině se dá řešit takto, tak si prostě neumějí představit jak by na tom korumpovali a dohazovali kšefty svým chráněncům, a tak to nechtějí podporovat a doufají, že to po nich lidé nebudou vyžadovat..... na vládu s řešením jako je Model Zdoňov tlačí spoustu institucí, vědců, odborníků atd., ale vládu by donutilo řešit téma vody tímto vhodným způsobem až když by to od ní vyžadovali její potenciální voliči....



Máme populistickou vládu, která nedělá nic dobře, pokud se to po ní vyloženě nevyžaduje....



Tak co voliči? Budeme vyžadovat dobré věci, nebo se spokojíme s tím, být jen loutky populistů jako je Babiš nebo Zeman a budeme sloužit dosažení jejich sobeckých a nestoudných zájmů namísto zájmů všech v ČR? Je to jen na nás.....

