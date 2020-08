Jindřich Duras: Model Zdoňov - projekt malý rozsahem a velký významem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková Jedna z tůní nově vybudovaných na Zdoňovsku.

V posledních letech žijeme pod heslem Boj proti suchu. Předtím to byl Boj proti povodním. Aktuálně se již - ale příliš pomalu vzhledem ke své jednoduchosti - prosazuje myšlenka, že povodeň i sucho mají stejnou příčinu: naši obecně tragickou schopnost moudře hospodařit s vodou v krajině.

Co je ale zatím nad reálné chápání, to je skutečnost, že opatření pro nápravu vodního režimu krajiny dávají smysl - a tedy i přinášejí užitek - teprve tehdy, když jsou komplexní. To znamená, že musí být systematická a vzájemně spolu provázaná. Pak se i jednotlivé části mohou vzájemně podporovat. Krajina je celek, kde voda vše propojuje. To je základní teze. Pokud si ji neosvojíme tak, že podle ní budeme schopni i jednat, nic moc zlepšit ani nemůžeme.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Co si myslíte o Modelu Zdoňov? Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků, akademiků a politiků působících v ochraně krajiny a životního prostředí s otázkou Model Zdoňov je projekt, který navrací vodu do krajiny v okolí obce Zdoňov na Broumovsku. Jeho cílem je obnotvit hydrologický režim krajiny pomocí všech dostupných opatření – obnovy vodních toků a mokřadů, obnovy či zhotovení rybníčků, tůní, zvýšení podílu stromů a keřů ve volné krajině včetně návrhu nových lesů. Jeho autorem je spolek Živá voda vedený Jiřím Malíkem. Model Zdoňov se dostal mezi šest nejlepších projektů, z nichž se vybírala takzvaná vodní Nobelova cenu – Stockholm Water Prize, která oceňuje projekty přispívající k ochraně světových vodních zdrojů. V současnosti je hotová studie proveditelnosti projektu. Protože modelových řešení vzniká více, přijala iniciativa jméno Živá krajina. Jejím výsledkem by měl být mimo jiné Krajinný plán ČR - podklad pro komplexní renovaci krajiny a adaptaci na klimatickou změnu.Zajímalo nás, jak projekt vnímá česká odborná veřejnost a jaký potenciál v něm vidí.

Jiří Malík je iniciátorem, nositelem a propagátorem projektu, který je zaměřen právě na komplexní nápravu vodního režimu v krajině. V mikropovodí o rozloze zhruba 20 km2. Slyšel jsem skeptiky namítat, že jedno malé povodíčko republiku nezachrání, a tak nemá cenu se projektu věnovat. To je velmi hloupá námitka.

Velké povodně ve městech na řekách jsou totiž jen součtem chyb a nepořádků ve spoustě mikropovodí. V Praze umíme montovat protipovodňové bariéry a v jiných městech budujeme ohyzdné betonové hráze, ale neumíme se věnovat počátku všeho - poměrům v mikropovodích. A podobně i se suchem. Ostatně letošní bleskové povodně nám jasně ukázaly, kde jsou v mikropovodích rezervy.

Jiří Malík po podrobném prostudování místních poměrů buduje mokřady, tůně, malé rybníky, likviduje systematické drenáže, dělí pozemky a revitalizuje vodní toky. Jedině tak mají opatření smysl.

Jiří je vizionář, který kromě mluvení dělá praktické kroky a sbírá zkušenosti. Vizionáři ukazují cestu. Skeptikům tím jde Jirka logicky na nervy. Ale má i příjemně mnoho následovníků, kteým dává smysl se do obnovy naší krajiny aktivně zapojit. Proto fandím Jiřímu Malíkovi a jeho projektům, děkuji všem, kteří se zapojí a doufám, že klacků pod jeho nohy bude co nejméně.

