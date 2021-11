Společnost pro zvířata: Ohňostroje a pyrotechnika. Apel na slušné lidi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy / Ochrana přírody Labuť velká s řeznou ránou na krku po nárazu do tramvajového vedení v důsledku ohňostrojů roku 2014. / Vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky.

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky nabraly ohromných objemů od 90. let. Pro potěšení dětí a dospělých zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují zdraví lidí a zvířat, jedovatými látkami znečišťují životní prostředí. Navzdory nepřímým zákazům této tzv. zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a skutečnosti, že se jedná o výtržnost, jsme týden co týden po celý rok poškozováni výbuchy, hlukem a znečištěním z odpalů, které provádějí škoditelé. Odpaly opět vzrostly po ukončení kovidové karantény.Bezohlednost a arogance mnoha lidí je veliká: odpalují pyrotechniku mezi domy, u vody či na vodě, u lesů, u pastvin, v parcích... Podnikavci si z odpalování toxických jedů dokonce udělali soutěž a několik let ničí zvířata, přírodu a životní prostředí na Brněnské přehradě.

Vše eskaluje v prosinci a především 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17 h do 2 h ráno 1. ledna, a to po celé České republice včetně horských oblastí. Zkrátka všude tam, kam se lidé dostanou.

Zvířata trpí. Při odpalech se většina psů třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě prchají. Kočky venku to samé a v případném úkrytu mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět, stejně jako psi. Hrozí nárazy do pevných překážek a střety zvířat s vozidly.

Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají, opouštějí hnízda, zbytky nábojů a jedů je mohou zasáhnout, narážejí do překážek a skel, do drátů vedení. Vodní ptáci mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu… - několik příkladů hororu, který zvířata kvůli zvrácené zábavě lidí zažívají.

Jsou obce a města, které používání tzv. zábavní pyrotechniky omezují svými vyhláškami. Pak záleží na pro-informovanosti občanů a součinnosti s policií, aby bylo zavedení vyhlášky skutečně realizováno.

Například vyhláška hl. m. Prahy používání výrobků zabavní pyrotechniky zakazuje. Pouze s výjimkou 13 míst, od 10:00 do 22:00, v okrajových částech Prahy. Na 31. prosince a 1. ledna je výjimečně odpalování tzv. zábavní pyrotechniky povoleno, kromě památkové rezervace, na vodě a vodních tocích a 50 m od nich, ve zvláště chráněných územích a v přírodních parcích a 50 m od nich, ve vzdálenosti 250 m od zoo, od útulků pro zvířata, veterinární pohotovosti a od dalších zařízení.

Místní samosprávy nemohou, bohužel, použití tzv. zábavní pyrotechniky zcela vyhláškami zakázat. Zákaz musí být stanoven zákonem (zábavní pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů).

Apelujeme na slušné lidi: nepoužívejte, neodpalujte výrobky tzv. zábavní pyrotechniky. Naopak, pomozte.

Pokud jste svědky odpalování, volejte ihned městskou policii 156 nebo Policii ČR 158, které mohou okamžitě škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu fyzickým osobám i podnikatelům.

Většinu zraněných, umírajících či hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře potřebující pomoc.

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, tel. 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata viz www.zvirevnouzi.cz, tel. 774 155 155 (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste Policii ČR nebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace.

Požádejte své zastupitele, aby schválili vyhlášku výrazně omezující použití tzv. zábavní pyrotechniky. A samozřejmě, aby neorganizovali odpalování zábavní pyrotechniky například na konci roku, při výročích aj. akcích.

Další informace, včetně legislativy: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Projekt o škodlivosti pyrotechniky je realizován s podporou hl. m. Prahy.

