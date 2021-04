Iva Tomášková: Víme všechno o zábavní pyrotechnice?

Karel Zvářal 8.4.2021 08:03

Zařadit do tendru čínského dodavatele je bezpečnostní riziko, OK. Provozovat tuto úchylnou pseudozábavu s bengálskými ohni a ohlušujícími detonacemi není žádné riziko??? Názorná ukázka, jak je ten červíček s přízviskem sapiens snadno manipulovatelný.



V článku se to hemží chemickými značkami a fyzikálními hodnotami. To by mi nijak nevadilo, bo lidí je hodně a je třeba ty masy naředit. Horší je, co to dělá s živočichy, kteří se nemají před tím stresem kam ukrýt a kolabují. Je mi jasné, že tato věta se měšťáčka nedotkne, hlavně že on se baví... Doporučil bych mu apku Ohňostroj, to se může své oblíbené kratochvíli věnovat před spaním, v metru či na výletě s přáteli - a nebude nikoho rušit. Jinými slovy - uvítám, když si na to legislativa posvítí a budou pořádány pouze oficiální seanse, volný prodej bych zakázal pod hrozbou mastných pokut. Je to novota na dvě věci...

