Štěpán Vizi: Pár zajímavých čísel z analýzy vývoje solární energetiky ve střední Evropě
Konec stagnaceVýroba z fotovoltaiky ve střední Evropě narostla mezi lety 2019 a 2024 skoro šestinásobně (z 5 TWh na 29 TWh ročně; pro srovnání - celá JE Dukovany vyrobila v roce 2023 14,3 TWh elektřiny), tedy mnohem rychleji než je průměr EU, kde za stejné období došlo k nárůstu na něco přes dvojnásobek (z 125 TWh na 308 TWh ročně). Takhle rychlý nárůst je samozřejmě daný i nízkým podílem fotovoltaiky na začátku období, to ale není celý příběh.
Polsko jako lídrRůst nejvíce táhne Polsko, kde se produkce solární energetiky skoro zdvacetinásobila (!) z 0,7 TWh na 15 TWh ročně. V červnu 2025 dokonce vyrobilo Polsko poprvé více elektřiny z OZE než z uhlí. Do roku 2030 by většina elektřiny vyrobené v Polsku mohla pocházet z obnovitelných zdrojů.
Česku se za stejné období podařilo výrobu “jen” skoro zdvojnásobit z 2,3 TWh na 4 TWh. Zajímavý je ale i vývoj v Maďarsku, kde v loňském roce pocházelo 25 % veškeré vyrobené elektřiny z fotovoltaiky, což je vůbec nejvyšší podíl na světě. Ještě v roce 2019 bylo přitom Maďarsko na 4 procentech.
Neambiciózní cíleCíle pro rozvoj fotovoltaiky, které si středoevropské státy včetně Česka stanovily, jsou z většiny podhodnocené. Český energeticko-klimatický plán počítá do roku 2030 s kapacitou solárů 10,1 GW, podle Ember se ale pravděpodobnější hodnota blíží 13 GW.
Stagnaci v rozvoji fotovoltaiky se sice podařilo ukončit, to ale bohužel stále neplatí pro větrnou energetiku. Tu v celém regionu staví masivněji jen Polsko a má s ní také velké plány do budoucna. Doufejme, že u nás s tímto pomohou i akcelerační zóny.
Navzdory rychlému rozvoji ve střední Evropě taky stále výrazně chybí bateriová kapacita. V srpnu 2025 bylo v celém regionu k dispozici jen 0,1 GW velkokapacitních baterií (jen 2 % kapacity v celé EU). V Polsku už je výstavba velkých kapacit pro ukládání energie v plánu, to ale neplatí pro Česko ani Maďarsko. Stejně tak střed Evropy zaostává v instalaci chytrých elektroměrů. Pozitivní ale je, že v Česku je přes 90 % nové fotovoltaiky pro domácnosti instalováno společně s baterií a chytrým elektroměrem, což je jeden z nejvyšších podílů v Evropě.
Nefouká, nesvítí?Z čísel je celkem zřejmé, že mýtus o špatném potenciálu pro obnovitelnou energii u nás ve střední Evropě je skutečně jenom mýtus. Teď je potřeba se zaměřit na to, aby rozvoj fotovoltaiky pokračoval, odblokovat budování větrných elektráren, podporovat rozvoj úložišť energie a chytrého řízení poptávky.
Pro další kontext a data koukněte na celou analýzu.
