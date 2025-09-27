https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stepan-vizi-par-zajimavych-cisel-z-analyzy-vyvoje-solarni-energetiky-ve-stredni-evrope
Štěpán Vizi: Pár zajímavých čísel z analýzy vývoje solární energetiky ve střední Evropě

27.9.2025
Diskuse: 1
Foto | EmmaLeP / Flickr
Pár zajímavých čísel z analýzy vývoje solární energetiky ve střední Evropě (konkrétně Česku, Polsku, Slovensku a Maďarsku), kterou tento týden vydal think-tank Ember.
 

Konec stagnace

Výroba z fotovoltaiky ve střední Evropě narostla mezi lety 2019 a 2024 skoro šestinásobně (z 5 TWh na 29 TWh ročně; pro srovnání - celá JE Dukovany vyrobila v roce 2023 14,3 TWh elektřiny), tedy mnohem rychleji než je průměr EU, kde za stejné období došlo k nárůstu na něco přes dvojnásobek (z 125 TWh na 308 TWh ročně). Takhle rychlý nárůst je samozřejmě daný i nízkým podílem fotovoltaiky na začátku období, to ale není celý příběh.

Polsko jako lídr

Růst nejvíce táhne Polsko, kde se produkce solární energetiky skoro zdvacetinásobila (!) z 0,7 TWh na 15 TWh ročně. V červnu 2025 dokonce vyrobilo Polsko poprvé více elektřiny z OZE než z uhlí. Do roku 2030 by většina elektřiny vyrobené v Polsku mohla pocházet z obnovitelných zdrojů.

Zdroj | Ember

Česku se za stejné období podařilo výrobu “jen” skoro zdvojnásobit z 2,3 TWh na 4 TWh. Zajímavý je ale i vývoj v Maďarsku, kde v loňském roce pocházelo 25 % veškeré vyrobené elektřiny z fotovoltaiky, což je vůbec nejvyšší podíl na světě. Ještě v roce 2019 bylo přitom Maďarsko na 4 procentech.

Neambiciózní cíle

Cíle pro rozvoj fotovoltaiky, které si středoevropské státy včetně Česka stanovily, jsou z většiny podhodnocené. Český energeticko-klimatický plán počítá do roku 2030 s kapacitou solárů 10,1 GW, podle Ember se ale pravděpodobnější hodnota blíží 13 GW.

Zdroj | Ember

Stagnaci v rozvoji fotovoltaiky se sice podařilo ukončit, to ale bohužel stále neplatí pro větrnou energetiku. Tu v celém regionu staví masivněji jen Polsko a má s ní také velké plány do budoucna. Doufejme, že u nás s tímto pomohou i akcelerační zóny.

Zdroj | Ember

Navzdory rychlému rozvoji ve střední Evropě taky stále výrazně chybí bateriová kapacita. V srpnu 2025 bylo v celém regionu k dispozici jen 0,1 GW velkokapacitních baterií (jen 2 % kapacity v celé EU). V Polsku už je výstavba velkých kapacit pro ukládání energie v plánu, to ale neplatí pro Česko ani Maďarsko. Stejně tak střed Evropy zaostává v instalaci chytrých elektroměrů. Pozitivní ale je, že v Česku je přes 90 % nové fotovoltaiky pro domácnosti instalováno společně s baterií a chytrým elektroměrem, což je jeden z nejvyšších podílů v Evropě.

Nefouká, nesvítí?

Z čísel je celkem zřejmé, že mýtus o špatném potenciálu pro obnovitelnou energii u nás ve střední Evropě je skutečně jenom mýtus. Teď je potřeba se zaměřit na to, aby rozvoj fotovoltaiky pokračoval, odblokovat budování větrných elektráren, podporovat rozvoj úložišť energie a chytrého řízení poptávky.

Pro další kontext a data koukněte na celou analýzu.

foto - Vizi Štěpán
Štěpán Vizi
Autor se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje problematice klimatické a energetické politiky na evropské i národní úrovni. Je spoluautorem a tvůrcem česko-německého podcastu o klimatu Karbon.

RV

Richard Vacek

27.9.2025 05:51
Pokud se u špatného potenciálu pro obnovitelnou energii u nás jedná jen o mýtus, tak není potřeba tento zdroj dotovat.
Protože právě jeho zvýhodňování podporuje myšlenku, že se jedná o zdroj drahý, který není konkurenceschopný. Který není ani trvale udržitelný, protože bez dotace skončí.
