Svaz průmyslu a dopravy ČR: Návrhy Clean Industrial Dealu dostatečně nereflektují upadající konkurenceschopnost Evropy a geopolitickou situaci

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Za návrhy opatření Komise v rámci Clean Industrial Deal (CID) je snaha začít řešit zásadní problémy včetně vysokých, globálně nekonkurenceschopných cen energií, přebujelé byrokracie včetně povolovacích procesů či pravidel veřejné podpory či zaostávání v digitální oblasti nebo nedostatku investic. Samotný Clean Industrial Deal je ale spíše jen obecný dokument s návrhem opatření, která jsme od Komise již v různých podobách slyšeli.Varovným signálem pro byznys je, že Komise i nadále trvá na snížení emisí o 90 % do roku 2040 a uhlíkové neutralitě do roku 2050, čímž fakticky velmi omezuje možnost změny. Pro byznys budou důležité konkrétní akce a legislativní návrhy s viditelnými efekty. Je dobře, že si Evropská komise konečně uvědomila, do jak velkých problémů se dostal evropský průmysl a evropská ekonomika obecně kvůli klimatickým a jiným politikám EU, stále ale nenašla odvahu ke skutečnému přehodnocení kurzu. Evropa nedokáže konkurovat Číně, USA a dalším zemím. Přicházíme o farmaceutický, chemický, obranný průmysl či ocelářství. Nebudeme dost odolní vůči krizím, hlavně té bezpečnostní, která je v současné geopolitické situaci urgentní. „Svaz průmyslu dlouhodobě odmítá cíl snížení emisí o 90 % do roku 2040, protože je ideologický a pro řadu odvětví průmyslu smrtící. Nikdo nám nevysvětlil, jak toho má Evropa dosáhnout a jaké to bude mít dopady, aniž to nezničilo průmysl. Pojďme chránit klima, ale musíme to dělat jinak. Evropská komise stále nechápe aktuální geopolitickou situaci ani upadající konkurenceschopnost Evropy,“ říká Jan Rafaj. V hlavních bodech: - Rámcový cíl snížení emisí o 90 % do roku 2040 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tyto cíle jsou buď nereálné anebo dosažitelné jen za tak obrovských nákladů, že to dále sníží již tak nízkou konkurenceschopnost evropských firem a způsobí výrazný pokles životní úrovně občanů. - problém vysokých cen energií, stále chybí jasná opatření na jejich snižování: Komise chce řešit skrze sníženou sazbu daně či apelem na vlády, aby síťové poplatky byly hrazeny ze státního rozpočtu. Problémem je, že přijímání těchto opatření závisí na jednotlivých státech, a státy jako Německo budou mít k dispozici vždy více prostředků než státy jako Česko. Hrozí tedy další rozevírání nůžek mezi firmami v jednotlivých členských státech. - opatření k rozvoji obnovitelných zdrojů energie, sítí a čistých technologií v průmyslu: chvályhodná opatření, ale všechna výše uvedená opatření budou velmi nákladná, a nakonec je budou muset zaplatit občané a firmy buď v regulovaných složkách ceny energií anebo skrz daně. Komise nezohledňuje jadernou energetiku jako strategickou linku. - starý koncept Green Dealu je překonaný, priority nereflektují aktuální situaci. Zrušit nelze, ale je potřeba ho nastavit znovu a odstranit překážky, které zdražují průmysl. Nezbytné je změnit přístup od ideologického zákazového a pokutového systému do motivačního a dobrovolného. reklama Svaz průmyslu a dopravy ČR



Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. JŘ Jaroslav Řezáč 3.3.2025 12:14 snížení emisí na 90% je zbytečné, snad jedině kdyby šlo o řízenou likvidaci průmyslu jako takového ve jménu toho, že všechno dovezeme odjinud a sami budeme se živit listím ze stromu.

