Svoboda zvířat: Válka na Ukrajině, krizová situace nejen pro lidi, ale také pro miliony zvířat

Situace v zahraničí



Situace na Ukrajině je extrémně krizová nejen pro lidi, ale také pro zvířata. Zvířata v ukrajinských útulcích jsou na pokraji přežití. „Největší problém je nedostatek krmení a v některých přístřešcích je problém s vodou. Zvířata se bojí explozí,” informuje na svých sociálních sítích ukrajinská organizace na ochranu zvířat UAnimals. Kvůli bojům v Gostomelu bylo v útulku u Gostomelu zabito několik zvířat. Kvůli výpadku elektřiny jim neteče voda a nemůžou se dovolat pomoci. Boje propukly také v Kyjevě nedaleko zoo. „Jsme ve spojení se spoluzakladatelkou organizace UAnimals, Olgou Chevhaniuk, která nám potvrdila, že dva obrovské útulky jsou přímo v bojišti a organizace se snaží jim dovézt krmení. Silnice jsou zničené a pod kontrolou Rusů,” uvádí Jolana Haismanová ze Svobody zvířat.



Polské organizace na ochranu zvířat čekají desítky hodin na hranicích, aby si mohly převzít zvířata z útulků, která chtějí umístit do těch polských, informuje na Facebooku organizace Viva. Zatím je největší problém s rychlostí dopravy přes Ukrajinu. Chybí benzín a cesty jsou extrémně nebezpečné.



Podle posledních zpráv, které poskytla maďarská organizace Ébredő Bolygó Alapítvány (Awakening Planet Foundation), jsou lidé cestující se svými zvířecími přáteli na maďarských hranicích přijímáni. Stejně jako na Slovensku, kde o situaci informuje organizace Zvierací ombudsman. „Podle informací z Awaking Planet Foundation maďarské organizace kontrolují hranice a snaží se zmapovat útulky a ostatní zařízení pro zvířata v Podkarpatské Rusi,” doplňuje Jolana Haismanová. Maďaři také potvrdili, že jim jejich Zoologická asociace podala informaci z Evropské Asociace pro zoologické zahrady. Hlasovala pro pomoc ukrajinským zoo a připravuje se na zásah k transportu zvířat, pokud to bude potřeba.



Česká republika



Psi, kočky i fretky můžou se svými páníčky vstoupit na území ČR bez pasu, ale čeká je karanténa, během které je vyšetří soukromý veterinární lékař, vydala oznámení Státní veterinární správa (SVS) v pátečních večerních hodinách.



K celé situaci se vyjadřuje ústřední ředitel SVS Zdeněk Semerád: „Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nímž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země.“



Jak můžete pomoci vy?



Jelikož je situace nepřehledná, neoslovujte prosím jednotlivé útulky a organizace. V současnosti jsou zahlceni, starají se o stovky zvířat a nemohou odpovídat na zprávy. Polské, české, slovenské i maďarské organizace pracují na koordinované pomoci, vše se teprve vyvíjí.



V současnosti jsou nejvhodnější tři možnosti. Pokud máte zkušenost s dočasnou péčí nebo máte prostor přijmout k sobě domů zvíře v nouzi, vyplňte dotazník bit.ly/docasna_pece pro organizaci Vegan Fighter, která je v kontaktu s některými z ukrajinských útulků. Uloží si vás v databázi a jakmile budou zvířata připravena k převozu, budou vás informovat. Pro dlouhodobější pomoc se zapište také do databáze na



>Zvířata, která zatím musí zůstat na místě, můžete podpořit finančním darem. Sběr peněz v České republice organizuje Svoboda zvířat, která je v kontaktu s ukrajinskou organizací UAnimals. Té veškeré vybrané peníze pošlou a UAnimals finance rozdělí mezi útulky, azyly, záchranné stanice a další potřebná zařízení. „Pracovníci z UAnimals stále setrvávají v Kyjevě a snaží se pomáhat odtud. Obdivuji jejich neskutečnou odvahu a odhodlání pomoci zvířatům,” doplňuje Jolana Haismanová ze Svobody zvířat. Sbírku můžete podpořit na



V případě, že máte známé, rodinu nebo přátele na Ukrajině, kontaktujte je a informujte, že můžou cestovat se svými zvířaty. Pracovníci na hraničních přechodech v Polsku, Maďarsku, České republice, Litvě i Slovensku je v současnosti pustí do svých zemí.



