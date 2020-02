Vít Masare: Česko by mělo ustoupit od plánu rozšířit letiště po vzoru Velké Británie

Jaroslav Štemberk 28.2.2020 13:43 Reaguje na

Jenomže problém by tam byl doprava do centra. Dráhu, jako se má začít stavět na na Ruzyň, by tam bylo velmi problematické dotáhnout, další autobusy a taxíky na již hodně přetížené D8 by také byl problém a na tramvaj, která by asi byla nakonec nejjednodušší a nejlevnější, je to dálka.

