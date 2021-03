Vladimír Uman: Malá vodní elektrárna Dubina prospěje klimatu, rybám i vodákům

Zdroj | EnerUm Současný pohled na jez Dubina vč. znaku „Zákaz proplutí“.

Článek Asociace vodní turistiky a sportu: Skutečné dopady stavby MVE Dubina negativně ovlivňuje pohled čtenáře a poškozuje dobrou pověst investora – společnost EnerUm a.s., a to na základě nepravdivých či zavádějících interpretacích. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na článek odpovědět a nepravdivá či zavádějící tvrzení uvést na pravou míru.Na řece Ohři v lokalitě Dubina má vzniknout nový jez s vodáckou sportovní propustí o šíři 2,2 m, malou vodní elektrárnou a rybím přechodem. Stávající, částečně poškozený jez vyžaduje pravidelné opravy těžkým záhozem z lomového kamene s urovnáním. Jez je v jeho současné podobě migračně téměř nepropustný pro většinu rybí osádky a pro vodáky nesplavný. Přes stávající jez je signálním znakem „Zákaz proplutí“ průjezd zcela zakázán, proto vodáci musí své lodě přenášet přes neupravený a obtížně průchozí terén.

Asociace vodní turistiky a sportu z.s tedy bezostyšně a bez ohledu na potenciální tragické důsledky klame veřejnost, když v souvislosti s danou lokalitou zveřejňuje fotografie vodáků sjíždějících jez a texty obsahující rady ke splutí jezu.

Cílem projektu malé vodní elektrárny Dubina je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a její spotřeba v daném regionu, a to v souladu s Pařížskou dohodou z roku 2015, ke které se ČR jako člen EU přihlásila. Zavázala se tak s ostatními členskými státy EU společně snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990.

Součástí projektu je komplexní řešení mnoha požadavků a zájmů v dané lokalitě. Navrhované dílo dále umožní průjezd vodákům vodáckou propustí či bezpečný výstup a nástup nad a pod jezem, zlepší migrační propustnost lokality pro vodní živočichy, sníží emise CO2 až o 3215 tun ročně, či zlepší odtokové poměry při povodňových průtocích. To vše v souladu s Energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb.) a Směrnicí o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice EU 2018/2001) a mnoha dalšími. Uvedený soubor staveb vodních děl svým řešením odpovídá aktuální právní úpravě, bezpečnostním předpisům a pokynům pro provoz a obsluhu.

Z logiky věci vyplývá, že nezbytnou podmínkou je dodržování bezpečnostních zásad, předpisů a zákonných povinností. V tomto směru věříme v zodpovědnost vodáků. Ke splouvání bude sloužit pouze k tomu určená vodácká propusť při pravém břehu. V prostoru nad i pod jezem u vodácké propusti bude výstupní a nástupní prostor umožňující bezpečné přenášení lodí po břehu. Samotná jezová pole nejsou určena ke splouvání! Plavební dráha bude vymezena bójemi a ovládání jezových klapek regulujících průtok vody je navrženo tak, že při postupném sklápění levého jezového pole nebudou vodáci ovlivněni. Pravé pole se začne postupně sklápět až od 1. stupně povodňové aktivity, kdy by v řece neměl nikdo být. Průtok 100 m3/s a vyšší lze v korytě Ohře pozorovat v řádu dvou týdnů v roce (nemusí se jednat o souvislý časový úsek) a je třeba si uvědomit, že průtoky a vodní stavy patří mezi nejdůležitější faktory zohledňované v požadavcích na bezpečnost plavby. Při vysokých průtocích je splouvání toků obecně spojeno s vyšším stupněm rizika a každá posádka lodi si musí tato rizika vyhodnotit a adekvátně na ně reagovat.

Odmítáme tvrzení v článku, že jez s Jamborovým prahem není bezpečný, protože bezpečnost splouvání je dána místem k tomu určeném – vodáckou propustí. Paradoxní na této situaci je, že sama Asociace vodní turistiky a sportu z.s. vydala souhlasné vyjádření pro stavební řízení, společně s vyjádřením Českého svazu kanoistů, a to po naší vzájemné komunikaci a zapracování připomínek, přičemž v délce vodácké propusti jsme dokonce předčily požadavky Asociace vodní turistiky a sportu. Zarážející je spíše to, že sama asociace zveřejňuje fotografie a rady, týkající se splouvání stávajícího jezu, v přímém rozporu s plavebními znaky, které splouvání zakazují, přičemž tento fakt účelově zamlčuje. „Zdánlivě nevinné“ porušování předpisů, které je vydáváno za „adrenalinový sport“, je pro většinu rekreačních vodáků při vysokých a povodňových průtocích v této lokalitě hazardem s jejich zdravím a životy.

Zdroj | EnerUm Signální znak – Zákaz proplutí

Prohloubení říčního koryta v podjezí bude převážně spočívat v odstranění náplavů (materiálů ze dna koryta) a to v objemu cca 13 100 m3, nikoliv v objemu 29 750 m3, jak uvádí autor článku. V předmětném úseku je koryto mezi břehy zahloubeno, není zde žádná zástavba ani studně. Ve vlastním korytě bude proveden opakovaný odlov ryb před zahájením prací. Po dokončení prací lze předpokládat, že rybí osádka přirozeně osídlí původní stanoviště, a navíc bude využívat nové migrační cesty do nadjezí. V dané lokalitě se dle biologických hodnocení toku nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. V lokalitě se kromě vlastních konstrukcí vodního díla neprovádí ani žádné „tvrdé úpravy“ (betonové konstrukce a dlažby). Po určité době dojde v korytě v podjezí vlivem přírodních procesů k transformaci tvaru dna, tvorbě proudných úseků i nových náplavů. Rozhodně tedy nelze hovořit o devastaci koryta, konci vodního života či odvezení živočichů na skládku.

Pro ochranu zdrojů přírodních minerálních vod pak Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podmínky pro provádění stavby, jejichž součástí je i odborný dozor během provádění veškerých zemních a zakládacích prací. Při jejich dodržení stavba nebude mít vliv na chráněné zdroje. K žádnému devastujícímu zásahu do významného krajinného prvku, kterým je řeka Ohře, nedojde, a naopak realizace vodního díla zlepší stav jezu i jeho okolí ve všech směrech.

Další spekulativní a vědomě neúplné informace autor článku uvádí i ohledně naší smlouvy s Povodím Ohře. Jez na vlastní náklady vybuduje investor. Po uplynutí deseti let správce toku „odkoupí“ jez za 500 000 Kč, přičemž tato částka bude započtena proti stejné ceně nájmu koryta řeky pod jezem, kterou hradí investor. Ten poté bude mít celou dobu fungování elektrárny jez v užívání a bude provádět jeho údržbu na své náklady. Na stavbu vodácké propusti a úprav břehu pro obcházení nejsou čerpány žádné dotace a žádná vodácká organizace nepřispěje ani korunu, tato část investice je na vrub investora. Navíc značná část trasy pro přenášení lodí bude procházet pozemky ve vlastnictví investora, není tedy naopak spíše podezřelé (v dikci autorů článku), že investor za průchod nebude požadovat žádné finanční plnění?

Další absurditu autor článku uvádí, že z projektové dokumentace není zcela zřejmé, jaké dopady stavbou vlastně vzniknou, přičemž ve zbytku textu tyto dopady kritizuje. Špatná orientace v projektové dokumentaci je patrně absencí potřebných odborných znalostí na jeho straně, o čemž svědčí fakt, že v několika případech uvádí smyšlená čísla a jiné údaje, které projektové dokumentaci konstrukce stavby absolutně neodpovídají.

Za naprosto nepřijatelné považujeme nepřímé osočování naší společnosti a příslušných správních orgánů či dotčených osob z nečinnosti či dokonce protiprávního jednání. Celý projekt byl odborně navržen i posouzen a následně schválen. Pro jeho realizaci jsou stanoveny podmínky (správní, technické, bezpečnostní), včetně podmínek dodržení všech závazných stanovisek příslušných orgánů. V době stavby budou moci vodáci přenášet lodě na levém břehu. Naprosto tak odmítáme nařčení, že jsme si zajistili nějaké extra podmínky, jelikož schvalovací proces vodního díla probíhal zcela transparentně a standardně.

Zarážející jsou pak tvrzení autora článku, kterými se odvolává na bezpečnost pro vodáky, přičemž záměrně zamlčuje zjevné zlepšení bezpečnosti a podmínek pro splouvání v porovnání se stávajícím stavem lokality a zároveň vědomě nabádá vodáky, aby při splouvání stávajícího jezu podstupovali rizika spojená s nerespektováním základního signálního znaku „Zákaz proplutí“.

Zdroj | EnerUm Stávající úsek pro obcházení jezu

Další nebezpečnou argumentaci Asociace vodní turistiky a sportu spatřujeme v tom, že obhajuje možnost plavby do vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity, avšak neuvádí další zákonná omezení, zakazující rekreační plavbu při takových průtocích, za kterých je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby. Dle našeho názoru tyto podmínky v dané lokalitě panují při citovaném průtoku 100 m3/s, přičemž v takových podmínkách je obtížné s loděmi manévrovat a prakticky nemožné před stávajícím jezem vystoupit nebo pod jezem nastoupit, a to s ohledem na rychlost proudící vody i absenci úpravy břehu pro tyto účely. To vše za úplného opomenutí rizika, které přináší plovoucí klády a jiné předměty, či absence bezpečnostních prvků v kombinaci s nepřístupností stávajícího profilu pro záchranářské práce.

Závěrem přejeme všem vodákům mnoho pěkných chvil, strávených v přírodě při splouvání řek a těšíme se na ně při využití nově zrekonstruované lokality u jezu Dubina.

