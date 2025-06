Zuzana Gruberová: Evropské unii nepomůže na cestě k soběstačnosti nová závislost na plynu z USA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Necelý rok od přijetí historické legislativy pro regulaci emisí metanu v energetice , která prošla s 85% podporou evropských poslanců a poslankyň, nyní sílí hlasy pro její zmírnění. Nařízení vyžadující systematické kontroly úniků emisí z ropné, plynové a uhelné infrastruktury nejen na území EU, ale i v celém dodavatelském řetězci, čelí politickým tlakům. Stojí za nimi snaha o usnadnění dovozu zkapalněného zemního plynu z USA jako alternativy ruského plynu.Povolení jednoduššího dovozu LNG z USA na úkor metanové regulace by mohlo znamenat nebezpečný precedent a také slabou vyjednávací pozici EU v mezinárodním kontextu. Nejen, že by zmírněním emisních podmínek pro dovážená fosilní paliva EU přispěla k vypouštění škodlivých emisí mimo své území. Přešla by tím také z jednoho dodavatele závislého na fosilních palivech na jiného a opět se tak vystavila geopolitickým rizikům. Zároveň je třeba brát v potaz možný vývoj politické situace v USA a jejich nepředvídatelnost a nespolehlivost jako dodavatele. Evropská unie by si proto měla zachovat nezávislost tím, že si bude sama určovat pravidla dovozu, včetně ekologických standardů, ne se jim přizpůsobovat pod tlakem zvenčí.

Zemní plyn, coby fosilní palivo, navíc nemá místo v dlouhodobé udržitelné energetické strategii EU. Podpora dovozu plynu bez náležité regulace emisí znamená prodlužování závislosti na fosilních zdrojích na úkor klíčových investic do obnovitelných zdrojů a dekarbonizace.

Metanová regulace v současnosti stanovuje povinnost ověřování a hlášení emisí u všech dodavatelů fosilního paliva mimo EU, kteří chtějí získat přístup na evropský trh. Oslabení nařízení by tedy znamenalo faktické znevýhodnění domácích producentů, kteří regulaci budou muset dodržovat. Evropa by si tím také významně zkomplikovala cestu k uhlíkové neutralitě a dalším klimatickým cílům, vystavila se novým rizikům spojeným s nadměrnými emisemi a závislostí na USA.

Centrum pro dopravu a energetiku se v této souvislosti připojilo také k otevřenému dopisu evropským ministrům a ministryním pro energetiku, který podepsalo přes sedm desítek nevládních organizací. Žádá v něm zachování ambiciózní importní legislativy EU omezující emise metanu v energetickém sektoru, což je klíčové pro dosažení klimatických cílů, zajištění energetické bezpečnosti a udržení geopolitické nezávislosti.

