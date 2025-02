Klimatická politika se Česku ekonomicky vyplatí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Stále extrémnější výkyvy počasí a nejteplejší roky v historii měření vyžadují zavedení klimatických opatření, které pomohou zmírňovat nepříznivé dopady na veřejné zdraví i státní rozpočet. Jak vyčísluje odborná mezinárodní studie , na níž se podílelo Centrum pro dopravu a energetiku, rychlé snižování emisí skleníkových plynů by už do roku 2030 České republice přinesly až 439 miliard korun, což odpovídá 6,8 % našeho ročního HDP. Přestože náklady na zavedení klimatických opatření do praxe budou krátkodobě vysoké, zdrženlivost či úplná nečinnost nás bude stát ještě daleko více. Oproti tomu každá koruna, kterou ČR investuje do energetické efektivity a úspor, se podle studie vrátí 3,6krát.Podle studie by rychlé snižování emisí pomohlo Česku také zlepšit kvalitu ovzduší a snížit koncentraci škodlivých částic PM2,5. Ty způsobují předčasná úmrtí a zvyšují zátěž pro zdravotní systém. Pozitivní vliv dekarbonizace na výdaje spojené se zdravím obyvatel odborníci vyčíslili na 47 miliard korun. Celkově by se u nás pozitivní dopady ambiciózní klimatické politiky nejvíce projevily ve veřejném rozpočtu (173 miliard korun) a v sektoru energetiky (100 miliard korun).

Studii umožnil realizovat program Together for 1.5 projektu LIFE, propojující nevládní organizace zaměřené na energetiku a životní prostředí z 13 evropských zemí. Ty se v rámci něj podílely na revizi klíčových národních klimaticko-energetických strategií. Při té jim pomohly výpočty ekonomických dopadů různých strategií snižování emisí skleníkových plynů - od úplné nečinnosti až po snižování v souladu s cíli Pařížské dohody.

Ze studie přitom jednoznačně vyplývá, že na národní i celoevropské úrovni by snižování emisí v souladu s cíli Pařížské dohody přineslo podstatně nižší hospodářské ztráty než kterákoli méně ambiciózní trajektorie. Evropské unii by to do konce století umožnilo vyhnout se kumulativním ztrátám ve výši 1,16 milionů korun (46 tisíc eur) na obyvatele v porovnání se scénářem nečinnosti a přes 213 tisíc korun (8,5 tisíc eur) v porovnání se současnými již oznámenými opatřeními.

Opatření v souladu s Pařížskou dohodou přinesou vedlejší přínosy jako je zlepšení zdraví populace, lepší dostupnost energií a snížení energetické chudoby, nárůst počtu „zelených“ pracovních míst a zabránění zhoršování životních podmínek v důsledku změny klimatu. Protože důsledky klimatické změny nejzávažněji dopadají na nejzranitelnější skupiny obyvatel, je nezbytné umožnit jim, aby o změnách mohli spolurozhodovat.

Studie pro výpočty nákladů nečinnosti využívá tzv. modelu COACCH, který bere v úvahu dostupná data z 27 zemí EU a porovnává náklady na zavedení opatření v souladu s Pařížskou dohodou se scénářem naprosté nečinnosti (nepřijetí žádných klimatických opatření) a umírněným scénářem (cíle pro snižování emisí jsou nižší než cíle stanovené Pařížskou dohodou). Umírněný scénář je založen na současném globálním souhrnném rámci klimatických závazků vedoucích ke zvýšení teploty přibližně o 3 °C nejen v EU27, ale celosvětově. Výpočet vedlejších přínosů vychází z nástroje COMBI, který vyčísluje přínosy opatření v oblasti úspor energie.

LIFE – program pro lepší život Projekt Projekt LIFE TogetherFor1.5 je realizován za přispění evropského programu LIFE. Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou. Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů. Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.

