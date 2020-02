Zuzana Drhová: Co bude znamenat „Green Deal“ pro evropská města?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pexels / Pixabay Nejsou to jen klimatické závazky, které budou motorem změn, ale také digitalizace a obecně vývoj nových technologií.

V Zelené dohodě (Green Deal) se Evropa hlásí k závazku být bezemisní do roku 2050 a je pro to připravena přijmout i ambiciózní politiky. Co bude znamenat „Green Deal“ pro města, která produkují téměř tři čtvrtiny skleníkových plynů a kde by mohlo žít v roce 2050 až 80 % evropské populace?

Pro řadu z nich to překvapivě není nic nového. Jsou to města, z jejichž příkladů mohla Evropa vycházet, když se rozhodla k těmto klimatickým cílům přihlásit.

Například Stockholm se zavázal být bezemisním do roku 2050 již před třemi lety, v roce 2017. Paříž k tomu přistoupila dokonce v roce 2016 a Bristol chce být bezemisním již v roce 2030. A výčet měst, která svými klimatickými závazky Evropu předběhla, by mohl pokračovat: Amsterdam, Barcelona, Budapešť, Glasgow, Leeds, London, Oslo… Ke klimatickým závazkům Paktu starostů a primátorů se hlásí už 10 000 evropských měst!

Při takto ambiciózních cílech je na místě se ptát, zda je reálné je naplnit a jak toho města chtějí dosáhnout. Polemický komentář na toto téma vyšel i v Ekolistu. Ano, diskutuje se o tom na různých fórech a obecně platný recept neexistuje. Jedno je však jisté, nepůjde to cestou „business as usual“, hovoří se o hluboké proměně fungování měst, o „transition cities“. Nejsou to jen klimatické závazky, které budou motorem změn, ale také digitalizace a obecně vývoj nových technologií.

Zásadně do toho vstupuje i proměňující se životní styl městské populace, který se promítá do toho, co lidé od měst očekávají. Čistý vzduch, rychlý internet, veřejná doprava, dostupné bydlení. Nebo také možnost správu a rozvoj města více ovlivňovat. Populace měst také stárne a budou vznikat nové potřeby v oblasti sociální péče či zdravotnictví.

Přemýšlet o věcech nově („out of box“), hledat nová řešení (inovace) a nebát se experimentovat. To je apel dnešní doby, který platí i pro města. Hezky se to řekne, hůře udělá. Jsou na to města připravena? Jak zavádět inovace do chodu měst, jejichž administrativa funguje na roky „osvědčených“ postupech?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | brightfreak / Pixabay Stockholm se zavázal být bezemisním do roku 2050 již před třemi lety, v roce 2017.

Na města se už nějaký čas v Evropě pohlíží jako na tzv. „policy labs“, místa, kde se testují nové postupy a vyvíjí nová řešení. A zkušenost měst, která se na cestu změny vydala, říká, že technologie budou menší problém než změna myšlení a překonání zavedených stereotypů.

Řízení změn a inovací se proto věnuje nemalá pozornost. Je zřejmé, že tyto změny nemohou stát na jednotlivcích (i když potřebují odhodlané lídry), ani na lidech s jedním pohledem na věc, ale na spolupracujících sítích různých pracovišť a institucí (tzv. inovačních ekosystémech). Přesně to zapadá do představy decentralizovaných síťových struktur, které by měly ve 21. století nahrazovat centralizované a hierarchicky vystavěné struktury typické pro století minulé.

Rozvoj tažený strategickými cíli a inovacemi

Co udělat jinak, abychom konkrétních emisních cílů (nebo cílů v jiné oblasti) dosáhli? Kromě sbírání a vyhodnocování dat, na základě kterých lze identifikovat, kam intervence směřovat, se budeme muset naučit navzájem lépe poslouchat, protože životaschopné inovace se často rodí v diskomfortní zóně počátečních nesouhlasů. A s tím souvisí i další otázka - kdo bude takovéto spolupracující sítě koordinovat a řídit?

Zkušenosti i teorie říkají, že by to měly být osobnosti empatické, otevřené, s kontextuálním myšlením a senzitivitou. Kde je vzít, když každé takové partnerství potřebuje nejen lídra (nejlépe z politické reprezentace), ale také koordinátora, který dokáže udržovat spolupracující síť v chodu? Umí vyjednávat, zažehnává potenciální konflikty a podporuje důvěru a ochotu zúčastněných pouštět se do nových řešení.

A jeden postřeh na závěr. Zastřešujícím rámcem pro tyto změny by se mohla stát hojně skloňovaná cirkulární ekonomika. Pokud společnost skutečně tento koncept přijme, skloubí biologické cykly (zemědělství, potraviny, vodu) s technologickými cykly (stavebnictví, odpady, energie, mobilitu) a zasáhne i socio-ekonomickou oblast a to, jak lidé a firmy ve městě fungují.

Možná se to celé zdá jako z říše snů, kdyby nebyly příklady měst, které se už na tuto cestou vydaly. O Vídni či Barceloně se v těchto souvislostech už nějaký čas mluví. Dobrým příkladem menšího města je Bristol, který od září také pracuje na svojí nové Smart City strategii.

I u nás se objevují mezi městy první vlaštovky. O těch někdy příště.

