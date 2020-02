Miroslav Vinkler: Co je to European Green Deal a co nám přinese?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Galyna Andrushko / Shutterstock Člověk v polární krajině

Všechny nejvyšší orgány EU (komise, parlament a Evropská Rada) tento dokument schválily. Zkusme se blíže podívat, co bude znamenat pro život lidí v Česku.

Nejdříve se v dokumentu Zelený úděl prokazuje, že:

- více než 75 % skleníkových plynů je svázáno s energetikou a užíváním energií,

- 40 % spotřeby energie je spjato s budovami,

- průmysl recykluje pouze 12% materiálů,

- doprava reprezentuje 25% emisí.

Což se musí pod kuratelou Evropské komise rychle změnit.

Poté se přebrodíme močálem frází:

- cesta pro spravedlivý a společenský přechod,

- navržen tak, aby nezůstal pozadu žádný jednotlivec ani region,

- cílem je stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě do roku 2050.

Abychom se dostali k jádru pudla, co se vlastně navrhuje.

Abychom se dostali k jádru pudla, co se vlastně navrhuje. Scénář je následující: komise předloží návrh evropského klimatického zákona, tj. nařízení – právní normy nejvyšší síly, kterým bude uloženo národním státům, co budou muset dělat. Doslova se zde praví: „Politický závazek se změní na právní (tedy vymahatelný) závazek.

Toto poselství je skutečným jádrem Zeleného údělu. V roce 2020–2021 pak má následovat smršť legislativních opatření, která se promítnou jako závazná opatření i do života jednotlivých zemí EU.

Poté se namalovaly straky na vrbě pro občany EU / What’s in it for me?/ o přínosech Údělu:

- čistý vzduch, voda a půda,

- čistá energie,

- recyklace, méně odpadů,

- lepší veřejná komunikace,

- zdravější potraviny,

- méně pesticidů,

- více dobíječek pro elektroauta,

- více ekologických produktů v obchodech,

„Cílem je transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů. EU má kolektivní povinnost transformovat svou ekonomiku a společnost, aby se dostaly na udržitelnější dráhu. Toto sdělení představuje počáteční plán klíčových politik a opatření nezbytných k realizaci Zelené dohody pro Evropu…“

Závěrem se deklaruje, že EU bude globálním lídrem pro dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu a bude je vymáhat (jak?) i po ostatních. Bude spolupracovat s Afrikou, zeměmi G20, rozšíří se na Západní Balkán, bude kamarád s východními a jižními sousedy a partnery, vytvoří Zelenou alianci s Latinskou Amerikou, Asií a Pacifikem.

Končí hrdým poselstvím, že 40 % financí na světě proti klimatické změně pochází z EU. Úplně na konci textu nás Frans Timmermans, místopředseda EK, plat cca 23 tis. €/měsíc, poučí, že Green Deal má plnou podporu a stane se realitou.

A jak se to bude všechno financovat?

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou se vytvoří Fond o objemu 100 miliard eur. Budou vytvořeny příznivé podmínky pro soukromé i veřejné investory.

Cílem je podpořit uhelné regiony, aby neměly problémy při přechodu na jiné formy hospodaření. Další podprogram se jmenuje snížení zranitelnosti dopadů Zeleného údělu na sociálně citlivé vrstvy a to tím, že se nabídnou možnosti rekvalifikace, energeticky úspornějšího bydlení, investice na boj proti energetické chudobě, přístup k cenově dosažitelnému bydlení s čistými energiemi.

Uhlíkově náročná odvětví průmyslu obdrží podporu při přechodu na nízko-uhlíkové činnosti. Investoři obdrží atraktivní podmínky, budou dosažitelné půjčky, slibuje se pomoc při zakládání malých firem s předmětem výzkumu a inovace.

Budou vytvořena nová pracovní místa v zelené ekonomice, nastoupí další digitalizace, vzniknou výhodné půjčky pro samosprávy na zlepšení energetické infrastruktury a centrálního vytápění.

Ostatně, celé poselství si můžete přečíst sami.

Zažil jsem už pět prezidentů, dva protikladné režimy, ale toto je pro mě silná káva.

Za prvé to není technicky možné, za druhé to není možné ani finančně, to byste potřebovali ne 100 miliard, ale nejméně 100 biliónů euro, tedy tisícinásobně více. Za třetí to popírá samotné fyzikální zákony – zde odkazuji zejména na termíny energetická hustota paliv a hustota energetických toků. EU je v oblasti OZE jako jed, v malých dávkách prospívá, ve velkých usmrcuje.

Plně souhlasím s hodnocením o vysokých rizicích změny klimatu a vlivu antropogenního znečištění vody, půdy, atmosféry na globální ekologickou rovnováhu. Stav je skutečně alarmující a musí se rychle jednat. Tato cesta, výslovně míněna role OZE, je však cestou do pekla.

Profesor Václav Smil, kanadský vědec, jehož díla si považuje i Bill Gates, považovaný oprávněně za typ renesančního člověka naší doby, se hluboce zabýval i těmito otázkami. Analýzou dosažitelných dat došel k poznání, že:

„Jestliže se ročně vyprodukuje 40 miliard tun uhlíku, jestliže po světě jezdí více než miliarda aut se spalovacími motory, jestliže po mořích plují tisíce obřích lodí a ve vzduchu létají desetitisíce letadel, jestliže jsou po zemi rozvedené čtyři miliony kilometrů potrubí na rozvod ropy a plynu, to vše v ceně trilionů dolarů, dá nám to obrázek fosilní civilizace. A to jsme my. Jsme fosilní civilizace a ještě dlouho jí zůstaneme, rychlé zastavení nebo radikální změna tohoto současného koloběhu jsou nemožné, vše je globálně provázané. Posuny v energetických systémech byly historicky pomalým procesem, zejména ve spojení s dlouhodobou infrastrukturou. To vysvětluje pomalý a nevýznamný pokrok, kterého jsme dosáhli při přechodu na moderní obnovitelné zdroje.“

Nerespektování přírodních, ale i společenských zákonů bude znamenat v ČR drastické navýšení cen energií, které se promítnou i do cen služeb, potravin, dopravy, bydlení a citelného zhoršení sociálního postavení většiny populace.

Úplné pochybnosti vzbuzuje i doslova ďábelské tempo při přijímání Zeleného údělu. Po volbách do europarlamentu (květen) a handrkování o tom, kdo bude předsedou EK, prezentovala poslední kandidátka na předsedu Ursula von der Leyen (červenec) Zelený úděl jako „number one“ ve svém spisku: Politické směry pro příští Evropskou komisi (2019–2024) – „Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu“.

Komisí emitován v říjnu 2019 a již v prosinci protlačen europarlamentem a Evropskou radou.

Aniž bych se dámy chtěl osobně dotknout, sami Němci ji považovali a považují za vůbec nejhoršího ministra obrany v dějinách SRN, její poslední působiště v letech 2013-2019.

Není v silách ani silně inteligentně nadprůměrného člověka, aby během několika týdnů dokázal vypracovat zcela novou zásadní strategii, která bezesporu ovlivní životy stamiliónů Evropanů.

To by nedokázal ani Einstein, který rád a často citoval heslo „ Raffiniert is der Gott, aber boshaft is Er nicht“ /Bůh je rafinovaný, není však zlomyslný/. V tomto případě jsem na pochybách, zda by to řekl i po přečtení European Green Deal.

Podívejte se na graf Globální spotřeba primární energie (1800-2017) v části Kolik energie spotřebuje svět?, a vysvětlete, jak OZE mohou nahradit standardní zdroje, aniž by došlo k narušení trvalého ekonomického růstu založeného na zvyšující se spotřebě energií pro každý další časový úsek.

Jak by podotkl Jára Cimrmann : "Stojíte-li na severním pólu, potom v libovolném směru dalšího pochodu vždy vyrazíte na jih."

Poznámky:

1) Litr nafty vydá stejné množství energie jako šedesátikilová baterie. Do akumulátorů Tesly S vážících 600 kg lze napěchovat 100 kWh elektřiny. To zní docela dobře, ve skutečnosti však tato energie odpovídá deseti litrům nafty. S touto zásobou Tesla ujede maximálně 500 kilometrů, moderní naftové auto na stejnou vzdálenost spotřebuje zhruba 25 litrů paliva, což odpovídá zhruba 20,5 kg hmotnosti zdroje energie - nafty.

2) K zabezpečení plynulé dodávky elektrické energie je třeba plynulé dodávky zdroje energie. Většina obnovitelných zdrojů energie nesplňuje podmínku plynulosti toku energie = nutnost vybudovat záložní zdroje.

3) Hustota energetického toku udává tok energie na jednotku horizontální plochy země nebo vody. Její jednotkou jsou v tomto případě watty na metr čtvereční (W/m2) a její násobky. Jedna z obrovských výhod hustoty energetického toku je, že nám dovolí vyhodnotit a porovnat množství energetických toků z různých zdrojů. V současné době, za rozmachu obnovitelných zdrojů, je to jeden z hlavních faktorů, který dokáže přiblížit potenciální podíl těchto zdrojů v globální energetice.

Koeficient využití. Je to podíl skutečně vyrobené elektrické energie a maximální možné výrobě elektrické energie. Vzorec pro výpočet koeficientu využití je:

Hustota energetických toků/HET/:

Jaderná elektrárna - 1600 W/m2

FVE – cca 5W/m2

Účinnost se pohybuje okolo 10 % až 20 %. HET - hustota energetického toku je u fotovoltaických zařízení nízká, a to zejména pokud bereme celou zastavěnou plochu solární elektrárny. Například Tenggerd Desert solární park má instalovaný výkon 1547 MWp na rozloze 43 km2 s koeficientem využití 18 %. HET je tedy 6,5 W/m2. Americký Topaz solární park má HET 5,6 W/m2 a Německý Waldpolenz solární park má okolo 4 W/m2.

Kam kráčí EU v porovnání se zbytkem světa vystihuje tento graf.

VE – cca 2,5 W/m2

Podle EIA byl v roce 2017 průměrný koeficient využití větrných parků 36,7 %. Americká Shepherds Flat větrná farma, která má instalovaný výkon 845 MW a rozkládá se na rozloze 78 km2, by při již výše uvedeném koeficientu využití měla HET 4 W/m2. Německá DanTysk offshore farma má hustotu energetického toku 2,2 W/m2 při odhadovaném koeficientu využití 51 %. Rumunská Fântânele-Cogealac větrná farma má HET 1,6 W/m2 (600 MW/110 km2 a koeficient využití je v tomto případě odhadován na 30 %).

4) Například Německo má spotřebu energie více jak 1 W/m2, znamenalo by to, že něco přes 20 % celkové rozlohy Německa by muselo být zastavěno solárními panely k pokrytí spotřeby energie.

Protože 48 % celkové rozlohy Německa je využíváno zemědělstvím, zbývá nám pouze 52 % plochy území. Potom by výsledná zabraná plocha pro FVE byla neuvěřitelných 70 %.

