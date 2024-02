Miroslav Vinkler: Mohou lesy ovlivňovat globální klima?

Břetislav Machaček 12.2.2024 10:24

Musím vás pochválit za tu práci, jakou jste si dal se shromážděním všech těch informací a za logickou úvahu k současné situaci. Dnešní společnost

se tváří, že ji záleží na budoucnosti, ale přitom jedná v zájmu současného blahobytu pro zlomek lidské populace. Vše co podléhá nyní preferencím a dotacím zároveň přináší "zaháčkované" skupině podnikavců neskutečné zisky.

Přicházejí cyklicky s inovacemi ekologicky "šetrných" technologií a ty

přes spřízněné politiky prosazují jako normu. A tak neustále měníme kotly,

auta, zateplení atd. podle toho, kdo zaloboval více a prosadil ty své

produkty. Lesy jsou na okraji zájmu kvůli dlouhé ekonomické návratnosti,

ale i tam se pro podnikání blýská na "lepší časy". Podařilo se oblbnout

i ochranáře a cílem bude beznákladový samovýsev, bezúdržba a po krátké

době ekology propagované "divočiny" najedou štěpkovače a vytvoří velmi

levné ekologické palivo pro energetiku. Je to velmi dobře vymyšleno a

dobře dostupné lesy dopadnou takto a hůře dostupné skončí jako úlitba

ekologům jako budoucí pralesy bez těžby se tlením odumřelých stromů a

nebo maximálně s výběrovou těžbou pro speciální využití velmi drahého

dřeva "vypěstovaného" náhodně jako před stovkami let, kdy byl kvalitním

kmenem 1 ze 100 a ne jako nyní v pěstěném hospodářském lese 9 z 10.

Právě proto lidé začali lesy cíleně pěstovat, protože vlivem odlesnění

kvůli zemědělství museli na menší ploše těžit více kvalitních stromů, než

jaké by jim v pralese vyrostlo náhodně. Je to jako se vším, co lidé konali.

Už nesbírali náhodně vyseté obilí na louce, ale seli ho cíleně, už nehledali po lesích chutné ovoce, ale pěstovali ho u obydlí, no a taky nechodili

celý den po lese hledat rovný kmen, ale vypěstovali si jich tisíce na

jednom místě. Dnes se vracíme ke všemu, co už tu bylo a co se neosvědčilo

díky tomu, že právě tímto jsme dospěli k blahobytu a možnosti plýtvat. Ano plýtvat! Plýtváme půdou pro produkci energetické biomasy, pro stavbu

OZE, pro stavbu skladů a komunikací, včetně paneláků naležato s kvanty

půdy pokryté betonem a asfaltem. No a v lesích? Ať tam zetlí klestí, ale

proč někde klestí štěpkovat a jinde nechat zetlít kulatinu z celého NP a

nebo ji nechat shořet jako v NP ČŠ? A to vše "PRÝ" v zájmu ekologie! Prd,

to je v zájmu zaháčkovaných podnikavců. Prostě si spočítali, že pokud

chtějí někde přírodu drancovat, tak jinde udělají ekologům úlitbu, kterou

zaplatí stát a obě skupiny budou spokojeny. Za potlesku ekologů semelou

poslední větvičku pro teplárnu a za toho potlesku počkají, co tam pak

naletí a vyroste. Ušetří za výsadbu, za výchovu lesa a navíc ho mohou

těžit 3x za stejnou dobu, než aby čekali na kvalitní kulatinu. Je mi z

toho k blití, protože tak byl uhlík ve dřevě stromu hromaděn 100 let

a nyní bude co 20 let kolovat přes kotelnu a ovzduší zpět do dřeva.

Zkracuje se tak cyklus jeho ukládání 3x a navíc i s dopady na množství

vody a živin při jejich vyčerpání častější těžbou a novým růstem. Je

to jako s kukuřicí pro bioplynky, když si vystačí pouze s umělými

hnojivy a po pár létech je z ornice mrtvá jalovina. Tak samo budou po

čase vypadat ty "plundr lesy" na produkci štěpky a nekvalitního dříví.



